Аэробные нагрузки по-разному влияют на людей

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Диабетический центр Джослин показал: если у человека повышен уровень сахара в крови, преимущества аэробных нагрузок будут менее выражены, чем обычно, передает "Ридус". Речь идет о случаях хронической гипергликемии - стадии преддиабета. Ученые провели эксперимент с двумя группами грызунов, имевших повышенный уровень сахара.Первая группа сидела на диете с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, что вызвало небольшое увеличение веса в дополнение к гипергликемии. У второй группы в рационе было меньше сахара и жиров. Обе группы активно тренировались, бегая в колесах в своих клетках. Была и контрольная группа с нормальным уровнем сахара. По сравнению с мышами с более низким уровнем сахара, обе группы животных с гипергликемией так и не смогли улучшить свои аэробные показатели.Анализ скелетных мышц мышей с высоким уровнем сахара показал: мышечная ткань не адаптировалась к аэробным нагрузкам - ее эффективность не повышалась со временем вследствие изменений белков в пространстве между клетками мышечной ткани. Аналогичные особенности выявили у людей. Но, ситуацию можно изменить, если соблюдать диету, понижающую уровень сахара.