Как сбросить лишний вес без жестких ограничений в еде? Простые советы от врача

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Простыми советами, помогающими сбросить лишний вес без жестких диетических ограничений, поделилась врач-кардиолог Анна Солощенко.Прибавить движения. Врач советует увеличить физические нагрузки – прежде всего, обладателям сидячей работы. Один из самых простых способов добиться этого – «гулять по часу четыре раза в неделю вечером перед сном». Если аэробные нагрузки в виде пеших прогулок, скандинавской ходьбы, танцев или плавания в бассейне кажутся слишком легкими, можно перейти к силовым тренировкам: они сжигают жир за счет укрепления и роста мышечной массы.Сократить в рационе соль и сахар. По словам Солощенко, соль и сахар забивают вкусовые рецепторы, в результате чего плохо различаются вкусовые оттенки, что способствует поглощению еды в больших количествах. Чтобы отказ от привычных доз сахара и соли не казался слишком жестким ограничением, специалист рекомендует использовать душистые травы (базилик, мяту, тархун, тимьян) и ягоды.Есть больше овощей. Еще один простой совет, позволяющий сбросить лишний вес без жестких ограничений – довести количество овощей до 50 процентов всего рациона.«Мысленно разделите свою тарелку на четыре части. Первый две четверти наполните овощами. Еще одну четверть – нежирным мясом, рыбой, морепродуктами или яйцами (это необходимый белок). Оставшуюся – ягодами и йогуртом», - поделилась врач.Разнообразие и натуральность. Медик пояснила, что разнообразие в еде очень полезно для здоровья кишечной микрофлоры, влияющего на вес и на общее благополучие организма.«Свекла очень полезна, но пить каждый день свекольный сок вредно, например, для почек. Здоровью способствует именно разнообразие продуктов, причем натуральных», - дала совет эксперт.Пить воду. Всех, кто хочет сбросить лишний вес без жестких ограничений в еде, специалист призывает пить чистую воду – «никакие соки и компоты человеческому организму не нужны, в них нет пользы». Если простая вода кажется слишком скучной, в нее можно добавить лимон, мяту, огурцы, ягоды.Спать в темноте. Врач считает важным отдыхать ночью в темной спальне с плотно зашторенными окнами. Это способствует более интенсивной выработке «гормона счастья» серотонина, обеспечивающего хорошее настроение, снижение тревожности и нервозности, заставляющих людей искать утешения в калорийной еде.