Ученые наконец объяснили, почему у людей бывает "гусиная кожа"

"Гусиная кожа" – рефлекс, который важен для животных, но не нужен людям. Долгое время оставалось загадкой, почему он не исчез у нас. Сейчас ученые узнали, что вся "система", которая отвечает за него, требуется для управления стволовыми клетками волосяного фолликула.Пупырышки, которые появляются на коже человека под действием холода или эмоциональных потрясений, называют «гусиной кожей». Рефлекс, вследствие которого появляются эти пупырышки и встают дыбом волосы, очень важен для животных. В частности, он придает им устрашающий вид. Человеку эта реакция не требуется для выживания, но она сохранилась у него в течение эволюции. Это долгое время оставалось загадкой для ученых.В новой научной работе, опубликованной в Cell, предлагается объяснение тому, почему мы до сих пор периодически покрываемся мурашками. Исследование было проведено на мышах и на изолированных волосяных фолликулах человека.«Гусиная кожа» возникает, когда сокращаются мышечные волокна в волосяном фолликуле. Это происходит после получения ими сигнала от автономной нервной системы. Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, обнаружило, что клетки, которые непосредственно отвечают за появление пупырышков на коже, имеют и другую функцию. И эта функция действительна важна.Гладкомышечные клетки волосяных фолликулов играют важную роль в регулировании деятельности стволовых клеток, которые необходимы для регенерации фолликулов и волос. Мышечные клетки – звено, через которое передается нервный сигнал стволовым клеткам. За появление «гусиной кожи» и за работу стволовых клеток отвечают одни и те же нервы и мышечные волокна.Ученые также обнаружили, что нервы не просто регулируют функционирование стволовых клеток. Оказалось, что этот процесс происходит с учетом температуры окружающей среды: при помощи этого механизма холодная погода может стимулировать работу волосяных фолликулов.