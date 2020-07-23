Ученые выяснили, насколько эффективно интервальное голодание

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Система питания набирает популярность.Ученые из университета Иллинойса впервые сравнили эффективность двух различных интервальных диет. Действие обеих диет (20: 4 18: 6) оказалось почти идентичным, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Новое исследование сравнивает диеты, которые предусматривают «окна» для питания в 4 часа (20: 4) и 6 часов (18: 6). В нем участвовало 58 человек, которых случайным образом распределили в три группы: каждой из этих диет и контрольную (без изменений в режиме питания).Интервальное голодание – что это?Ограничение времени приема пищи: для пищи выделяется определенное «окно» в течение дня. Это обобщающий термин, который охватывает разные виды диет, предназначенных в первую очередь для похудения. Их часто называют по соотношению часов «сытых» и «голодных» часов в течение суток: 16: 8, 18: 6, 20: 4.Как проходило исследованиеВ экспериментальных группах участников никак не ограничивали в типах пищи, которую они могут есть, но вне «окна» они не могли питаться, им разрешалось пить только воду и другие напитки без калорий.Исследование продолжалось в течение восьми недель. Ученые наблюдали, как участники интенсивно теряют вес, как меняются в них показатели риска сердечно-сосудистых болезней: артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и воспалительных маркеров в крови.Эффективность интервального голоданияРезультаты исследования показали, что разница в эффекте этих двух интервальных диет достаточно мала. В обеих экспериментальных группах участники потеряли примерно 3% массы тела, они стали получать примерно на 550 калорий в день меньше.У участников из обеих групп примерно в равной степени улучшилась чувствительность тканей к инсулину. В то же время, при сравнении с контрольной группой у них не было обнаружено разницы в уровне холестерина, триглицеридов и артериального давления. То есть, на большую часть маркеров сердечно-сосудистого риска диета не оказала влияния за время исследования.Ученые также отметили, что потеря 3% веса не считается достаточно большой: эффективным называют вмешательство, которое приводит к похудению хотя бы на 5%. Они указывают, что причиной этого, вероятно, стала небольшая продолжительность исследования.