Названы три простых продукта от висцерального жира на животе

Употребление данных продуктов снижает риски, связанные с формированием висцерального жира в области живота. Его слишком большое количество способствует серьезным осложнениям, включая инфаркт, инсульт, рак.Висцеральный жир, хранящийся в брюшной полости, располагается вблизи жизненно важных органов, включая желудок, печень и кишечник. Он считается самым опасным для здоровья типом жироотложения. Было обнаружено, что висцеральный жир выделяет ретинол-связывающий белок 4, повышающий устойчивость к инсулину, связанную с развитием непереносимости глюкозы и диабетом второго типа. Помимо того, его значительные отложения на животе связывают с возникновением рака молочной железы, прямой кишки, сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия.Специалистами были названы три простых продукта, помогающие от накопления висцерального жира на животе, об этом пишет издание Express Health.Яйца. Являются отличным источником белка, который помогает предотвратить голод и обуздать переедание». International Journal of Obesity опубликовал данные исследования, авторы которого сравнивали эффекты съедаемых на завтрак яиц и бубликов аналогичной калорийности. Результаты показали, что люди, употреблявшие за завтраком два яйца и следившие за калорийностью общего рациона, потеряли на 65 процентов больше веса и сократили объем талии на 34 процента значительнее по сравнению с теми, кто ел бублики.Хумус. Журнал Nutrition and Food Sciences представил данные о том, что люди, регулярно употребляющие хумус, обычно имеют стройную талию. Ученые подсчитали, что едоки хумуса потребляют на 52 процента больше клетчатки, на 13 процентов больше полезных полиненасыщенных жиров и на 20 процентов меньше сахара, чем отвергающие этот продукт. Талия хумус-фанатов в среднем на восемь процентов меньше, чем талия людей, которые его не едят, утверждают исследователи.Сельдерей. Простой продукт эффективно борется с накоплением жира на животе. Его полезный эффект обусловлен высоким содержанием клетчатки, воды, электролитов, витамина С, кальция. Переваривание овоща требует больших энергетических затрат, что стимулирует процессы обмена веществ, пищеварения, вывода из организма переработанного жира. Эксперты рекомендуют употреблять его сырым.