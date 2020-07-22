Можно ли есть воск из сот мёда?
Помните, что восковые ячейки изготавливают пчелы из высокомолекулярных жиров. Они представляют собой сложную структуру, настолько сложную, что редкий организм способен переварить их. Наиболее сильным желудком в мире обладает разве что восковая моль. Она очищает гнезда пчел в дикой природе.
В человеческом организме нет фермента, способного разложить на компоненты входящие в пчелиный воск вещества. Пожалуй, единственным возможным вариантом, который способен переварить желудок человека, является прополис, состоящий из водорастворимых соединений. Прополис пчелы добавляют в крышечки сот при консервации меда, но его там содержится относительно маленькое количество.
Поэтому можно смело утверждать: воск не переваривается. Но он представляет собой отличный абсорбент, обладающий высокими свойствами по впитыванию в себя различных компонентов. Подобное свойство ученые называют полезным для человеческого организма. Ведь при прохождении через кишечник воск впитает в себя все вредные вещества, а затем выйдет с ними из организма. Это благотворно скажется на здоровье, самочувствии в целом и состоянии кишечника.
Но не всё так радужно, как кажется на первый взгляд. Чудесные свойства воска, которые мы описали, способны сыграть злую шутку. Воск впитывает в себя лекарства, которыми могли лечить пчел, удобрения, которыми обрабатывали поля. Соответственно, поедая подобный продукт, вы потребляете и данные вещества, провоцирующие расстройство желудка. Поэтому не стоит брать восковой мёд у непроверенных пасечников. Лучше брать мёд в банке в таком случае.
А уж что касается вопроса – глотать или выплевывать воск – это личный вопрос каждого. Серьёзного вреда небольшое количество компонента не принесет, но быть осторожным не помешает.
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