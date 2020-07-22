Можно ли есть воск из сот мёда?

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Мёд, слитый в банку, не вызывает у людей вопросов – ешь его и ешь. Однако сотовый мёд намного отличается по составу и качеству. Ведь в нём присутствует немалое количество воска. Каждый, кому доводилось есть подобный вид мёда, задавался вопросом: а можно ли есть сам воск? Что с ним делать – выплёвывать или проглотить? Отвечаем на эти распространённые вопросы в нашем материале.Помните, что восковые ячейки изготавливают пчелы из высокомолекулярных жиров. Они представляют собой сложную структуру, настолько сложную, что редкий организм способен переварить их. Наиболее сильным желудком в мире обладает разве что восковая моль. Она очищает гнезда пчел в дикой природе.В человеческом организме нет фермента, способного разложить на компоненты входящие в пчелиный воск вещества. Пожалуй, единственным возможным вариантом, который способен переварить желудок человека, является прополис, состоящий из водорастворимых соединений. Прополис пчелы добавляют в крышечки сот при консервации меда, но его там содержится относительно маленькое количество.Поэтому можно смело утверждать: воск не переваривается. Но он представляет собой отличный абсорбент, обладающий высокими свойствами по впитыванию в себя различных компонентов. Подобное свойство ученые называют полезным для человеческого организма. Ведь при прохождении через кишечник воск впитает в себя все вредные вещества, а затем выйдет с ними из организма. Это благотворно скажется на здоровье, самочувствии в целом и состоянии кишечника.Но не всё так радужно, как кажется на первый взгляд. Чудесные свойства воска, которые мы описали, способны сыграть злую шутку. Воск впитывает в себя лекарства, которыми могли лечить пчел, удобрения, которыми обрабатывали поля. Соответственно, поедая подобный продукт, вы потребляете и данные вещества, провоцирующие расстройство желудка. Поэтому не стоит брать восковой мёд у непроверенных пасечников. Лучше брать мёд в банке в таком случае.А уж что касается вопроса – глотать или выплевывать воск – это личный вопрос каждого. Серьёзного вреда небольшое количество компонента не принесет, но быть осторожным не помешает.