Корица оказалась идеальным продуктом для людей с повышенным сахаром
Ученые фиксировали, как менялась чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови добровольцев. Также оценивался риск возникновения побочных эффектов от потребления больших доз экстракта корицы. Выяснилось: экстракт стабилизировал уровень сахара в крови и повышал чувствительность тела к инсулину. Серьезных побочных эффектов не было.
По мнению специалистов, метаболический синдром, характеризуемый набором отклонений, среди которых повышенный уровень сахара и сниженная чувствительность к инсулину, может развиться из-за хронического воспаления. В том числе, весьма опасны воспалительные процессы в жировой ткани.
Молекулы, которые эта ткань вырабатывает, меняют работу печени, заставляя тело запасать жиры и накапливать сахар в крови. Итог - пагубная цепная реакция, грозящая диабетом. Экстракт корицы за счет сильных антиоксидантных свойств купирует патологические процессы.
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