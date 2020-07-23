Корица оказалась идеальным продуктом для людей с повышенным сахаром

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Центр изучения диабета имени Джослина, передает ТАСС, показал: если добавлять в пищу пациентов с преддиабетом корицу, можно улучшить состояние здоровья и нормализовать уровень сахара в их крови. Был проведен эксперимент с участием 51 добровольца. В течение трех месяцев 50% добровольцев принимали 500 миллиграммов экстракта корицы, а остальные - плацебо.Ученые фиксировали, как менялась чувствительность к инсулину и уровень сахара в крови добровольцев. Также оценивался риск возникновения побочных эффектов от потребления больших доз экстракта корицы. Выяснилось: экстракт стабилизировал уровень сахара в крови и повышал чувствительность тела к инсулину. Серьезных побочных эффектов не было.По мнению специалистов, метаболический синдром, характеризуемый набором отклонений, среди которых повышенный уровень сахара и сниженная чувствительность к инсулину, может развиться из-за хронического воспаления. В том числе, весьма опасны воспалительные процессы в жировой ткани.Молекулы, которые эта ткань вырабатывает, меняют работу печени, заставляя тело запасать жиры и накапливать сахар в крови. Итог - пагубная цепная реакция, грозящая диабетом. Экстракт корицы за счет сильных антиоксидантных свойств купирует патологические процессы.