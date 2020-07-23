Названы лучшие продукты для ежедневного употребления при диабете 2 типа

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Выбор здоровых продуктов для контроля сахара в крови является ключевым принципом при диабете 2 типа, и исследователями были названы лучшие из тех, что подходят для ежедневного употребления людям, страдающим данным заболеванием – об этом пишет журнал Health.Черника. Согласно имеющимся данным, регулярное употребление ягоды улучшает чувствительность клеток к инсулину. Также есть основания считать, что противовоспалительное действие фитохимических веществ черники и других ягод снижает некоторые сердечно-сосудистые риски, связанные с диабетом 2 типа.Цитрусы. Согласно выводам Гарвардской школы общественного здравоохранения, апельсины, грейпфруты, клементины оказывают положительное, долгосрочное влияние на уровень сахара и холестерина в крови благодаря противовоспалительному соединению гесперидин и здоровой дозе растворимой клетчатки.Нут. В исследовании, опубликованном изданием Archives of Internal Medicine, часть людей с диабетом 2-го типа ежедневно употребляли одну чашку бобовых на протяжении трех месяцев. По сравнению с другими участниками эти едоки бобовых показали большее снижение значений гемоглобина A1c и снижение артериального давления.Темный шоколад. Ряд научных работ свидетельствует: небольшое количество качественного темного шоколада, потребляемого ежедневно, снижает уровень инсулина натощак и артериальное давление. Наблюдаемые эффекты связаны с соединениями, называемыми полифенолами.Оливковое масло. Потребление оливкового масла первого отжима связано не только с уменьшением риска диабета – некоторые исследования показывают, что оно может улучшить использование глюкозы клетками благодаря своим противовоспалительным эффектам.Зеленые овощи. Увеличение количества листовой зелени и некрахмалистых зеленых овощей в ежедневном рационе диабетиков возрастом 65 лет и старше связано со снижением уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) значительным сокращением сердечно-сосудистых факторов риска. Ученые связывают это с высокими уровнями витаминов А, С и Е, а также магния в таких продуктах.Орехи. Употребление 5 порций орехов в неделю (1 порция – 30 граммов) коррелирует с серьезным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с диабетом 2 типа. В свою очередь, журнал Diabetes Care пишет: ежедневное употребление 60 граммов орехов вместо углеводов людьми с диабетом 2 типа улучшает их контроль сахара и липидов крови.Пробиотики. Продукты с высоким содержанием пробиотиков (греческий йогурт) значительно улучшает уровень глюкозы натощак при регулярном потреблении дольше восьми недель.Корица. Повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови. Точный механизм того, как корица делает это, еще исследуется, но большинство работу ученых подтверждают ее способность помогать в контроле глюкозы в крови на ежедневной и долгосрочной основе без побочных эффектов.