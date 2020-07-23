Определен орган, от которого зависит продолжительность жизни
Именно микрофлора оказывает влияние на весь организм и определяет его состояние. Например, множество серьезных недугов: сахарный диабет, гипертония, тромбоз, ожирение и другие, начинаются с метаболического синдрома, который появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника.
Более того, с кишечников напрямую связана и иммунная система человека, поскольку в нем находится около 70% бактерий, которые противостоят опасным вирусам. Из-за нарушения микрофлоры количество иммунных бактерий становится меньше, что и приводит к снижению иммунитета.
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