Определен орган, от которого зависит продолжительность жизни

Раньше ученые и медики считали, что продолжительность жизни человека зависит от таких основных органов как головной мозг и сердце. Однако последние исследования указывают, что это не так. Оказалось, что продолжительность жизни человека напрямую зависит от кишечника. А если точнее - от микроорганизмов, которые обитают в кишечнике.Именно микрофлора оказывает влияние на весь организм и определяет его состояние. Например, множество серьезных недугов: сахарный диабет, гипертония, тромбоз, ожирение и другие, начинаются с метаболического синдрома, который появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника.Более того, с кишечников напрямую связана и иммунная система человека, поскольку в нем находится около 70% бактерий, которые противостоят опасным вирусам. Из-за нарушения микрофлоры количество иммунных бактерий становится меньше, что и приводит к снижению иммунитета.