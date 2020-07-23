Ученые выяснили, насколько эффективно голодание

Ученые из университета Иллинойс впервые сравнили эффективность двух различных интервальных диет. Действие обеих диет (20: 4 18: 6) оказалось почти идентичным.Новое исследование сравнивает диеты, которые предусматривают "окна" для питания в 4:00 (20: 4) и 6:00 (18: 6). В нем участвовало 58 человек, которых случайным образом распределили в три группы: каждой из этих диет и контрольную (без изменений в режиме питания).Интервальные голодание - что это?Ограничение приема пищи: для еды выделяется определенная "окно" в течение дня. Это обобщающий термин, который охватывает различные виды диет, предназначенных в первую очередь для похудения. Их часто называют по соотношению часов "сытых" и "голодных" часов в течение суток: 16: 8, 18: 6, 20: 4.Как проходило исследованиеВ экспериментальных группах участников никак не ограничивали в типах пищи, которую они могут есть, но вне "окном" они не могли питаться, им разрешалось пить только воду и другие напитки без калорий.Исследование продолжалось в течение восьми недель. Ученые наблюдали, как интенсивно участники теряют вес, как меняется у них показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний: артериальное давление, уровень холестерина, триглицеридов и воспалительных маркеров в крови.Эффективность интервального голоданияРезультаты исследования показали, что разница в эффекте этих двух интервальных диет довольно мала. В обеих экспериментальных группах участники потеряли примерно 3% массы тела, они стали получать примерно на 550 калорий в день меньше.У участников из обеих групп примерно в равной степени улучшилась чувствительность тканей к инсулину. В то же время, при сравнении с контрольной группой у них не было обнаружено разницы в уровне холестерина, триглицеридов и артериального давления. То есть, на большую часть маркеров сердечно-сосудистого риска диета не имела влияния за время исследования.Ученые также отметили, что потеря 3% веса не считается достаточно большой: эффективным называют вмешательства, которое приводит к похудению хотя бы на 5%. Они указывают, что причиной этого, вероятно, стала небольшая продолжительность исследования.