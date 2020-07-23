Нежелательные жировые отложения можно использовать с пользой

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Ольга Куликова | К.м.н.,врач высшей категории, пластический хирургРассказывает, насколько целесообразно использование собственной жировой ткани пациентов как альтернативы имплантатам."Липофилинг или использование собственной жировой ткани для скульптурирования лица или тела - относительно новое направление в пластической хирургии. Жировую ткань откачивают из тех мест, где хотелось бы убрать лишние объемы, обрабатывают и пересаживают туда, где, наоборот, хотелось бы объема добавить. Таким образом лишний жир с талии, коленей, бедер используют как альтернативу филлерам для того, чтобы улучшить форму лица, увеличить губы, грудь, скорректировать форму ягодиц.Разумеется, как любая методика, липофиллинг имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их в сравнении с более привычными филлерами, которые служат для достижения примерно тех же целей. Плюсы: можно применять практически на всех зонах; собственный жир родной организму, поэтому приживается лучше, отсутствует риск аллергической реакции; жировая ткань содержит стволовые клетки, которые дают очень заметный эффект обновления кожи, выраженного улучшения ее качества. К тому же, достигнутый результат сохраняется навсегда.Минусы: жировую ткань пересаживают только в подкожную жировую клетчатку, соответственно, если у пациента ее совсем мало, то большое количество ткани не пересадишь. Потом, сам забор жира представляет собой дополнительную хирургическую манипуляцию и есть риск того, что жировая клетка может не прижиться на новом месте. А еще сложно рассчитать требуемое количество пересаживаемого жира, так как он может прижиться не весь.Филлеры - это кожные наполнители на основе гиалуроновой кислоты, коллагена, полимолочной кислоты и прочих составов. Их плюсы: состав препарата направлен на улучшение качества кожи, можно выбрать наиболее подходящий препарат для решения конкретных проблем с кожей. При необходимости филлер можно удалить и в целом использование дает более предсказуемый результат. Но есть и минусы: препарат со временем самостоятельно выводится из организма, процедуры приходится повторять; возможна аллергическая реакция, отторжение организмом.При проведении процедуры липофиллинга чрезвычайно важны квалификация врача и опыт подобных вмешательств. Для процедуры требуется наличие специального оборудования для обработки жировой ткани, что ограничивает количество клиник, предлагающих эту услугу. В каждом случае врач порекомендует наиболее подходящую методику совершенствования внешности для конкретного пациента. И прекрасно, когда оборудование клиники и знания врача позволяют выбирать оптимальные методики".