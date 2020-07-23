Волосы, ногти, кожа. Как дефицит витаминов и минералов портит внешность?

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Истончение, потеря объема волос означает дефицит биотина, сухость кожи – цинка. По словам специалистов, дефицит разных витаминов и минералов определенным образом портит внешность, ухудшая состояние и вид волос, ногтей, кожи, глаз.Сухие, зудящие или опухшие глаза. Для здоровья глаз необходимы омега-3 жирные кислоты, которые концентрируются в сетчатке, – признаком их слишком низкого уровня могут быть сухие опухшие глаза. Чтобы получать эти вещества, следует есть жирную рыбу, водоросли, грецкие орехи, семена льна, оливковое, льняное масла.Истончение, тусклость волос. Возможная причина этого – дефицит биотина, одного из ключевых витаминов группы В. Кстати, наряду с витамином B5 и фолиевой кислотой он предотвращает раннее появление седины. Также полезен для хорошего состояния кожи и нервной системы. Содержится в зеленых листовых овощах, молочных продуктах, яйцах и птице, орехах, семенах, цельном зерне.Выпадение волос. Дефицит железа особенно сильно портит внешность женщин. Помимо потери волос у них наблюдаются бледность кожи, холодные конечности, Пищевые источники важного вещества – это мясо, молочные продукты, птица, рыба, среди растительных – тыквенные семечки, бобовые, шпинат и другие листовые овощи. Также важно потреблять достаточно витамина С, он способствует усвоению железа.Потеря волос. Их выпадение также является ключевым симптомом дефицита цинка. Минерал необходим для хорошей репликации клеток и поглощения белка – эти функции обеспечивают густые, блестящие волосы. Решением проблемы их поредения может стать прием до 15 мг в день цитрата цинка.Грубая сухая кожа. Пять процентов получаемого цинка организм хранит в коже, нехватка минерала связана с плохим заживлением ран, грубой, сухой кожей. Помимо этого, склонность к сухости бывает обусловлена недостаточным потреблением омега-3 жирных кислот.Дряблая кожа, ломкие ногти. Говорят о возможном дефиците серы, часто называемой «минералом красоты». Сера поддерживает выработку коллагена, делающего кожу упругой, и кератина, укрепляющего волосы, ногти. Получать ее помогают яичные желтки, лук, чеснок, крестоцветные овощи, мясо, рыба.Медленно растущие, ребристые, белые ногти. Здоровье ногтей тесно связано с пищеварением: при низком уровне желудочной кислоты тело не переваривает нормально пищу и не усваивает должным образом ключевые питательные вещества. Первым признаком плохого пищеварения часто являются слабые, ломкие ногти. В свою очередь, низкую кислотность желудка может объяснять дефицит витаминов группы В, цинка. Вдобавок нехватка данного минерала способствует появлению белых линий, пятен на ногтях, замедляет их рост.Жирная кожа, прыщи. Таким образом внешность портит недостаток цинка и слишком низкий уровень витамина А.