Вино и шоколад: Стала известна самая эффективная звездная диета

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Самая эффективная и популярная звездная диета 2020 года та, с помощью которой певице Адель удалось сбросить лишние десятки килограмм. Называется диета sirtfoods и фокусируется она на продуктах, которые активируют белок под названием sirtuin, включая чернику, клубнику, красное вино и темный шоколад.Диета основывается на таких продуктах, как лук, сельдерей, петрушка, руккола, клубника, черника, красное вино, темный шоколад, зеленый чай, капуста, грецкие орехи, гречневая крупа и цитрусовые. Все они содержат большое количество питательных веществ, называемых полифенолами. Данные свидетельствуют о том, что сиртуин (вышеупомянутый белок) влияет на метаболизм, имитируя голодание или физические упражнения. Ученые также утверждают, что этот белок положительно влияет на продолжительность жизни, однако этот механизм не до конца изучен.Многие из этих продуктов, в которых содержится большое количество полезных соединений, включая витамины и микроэлементы, называемые полифенолами, как показывают исследования, могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие, помогая снизить риск многих хронических заболеваний и недугов, связанных со старением.Это 7-дневная диета, в течение которой три дня необходимо питаться только 1000 калориями в сутки, остальные дни – до 1500 калорий.Диета была разработана фармацевтом Эйданом Гоггинсом и диетологом Гленом Мэттеном. Сам Гоггинс говорит - ограничение калорий вряд ли является движущим фактором, который приводит к результатам."Это немного несправедливо, что многие отчеты описывают ее как 1000-калорийную диету. Мы надеемся, что диета изменит восприятие людьми продуктов питания на всю жизнь. Такое питание дает людям больше возможностей, и они чувствуют себя более контролируемыми, зная, что им нужно делать", - сказал ученый в интервью американскому изданию INSIDER.Стоит отметить, что сама Адель никогда публично не говорила о своей потере веса, но план sirtfoods, как известно, является любимым у ее бывшего тренера Пита Джерасимо, сотрудника частного оздоровительного клуба в Лондоне, членом которого она была.