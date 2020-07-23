Названы провоцируемые смартфонами болезни, угрожающие будущему поколению

Излучение от мобильных телефонов и смартфонов может провоцировать рак, свет от экранов гаджетов старит кожу лица, смартфоны портят зрение, вредят суставам, и так далее — правда ли это, или речь идет о ничем не подтвержденных мифах? В ситуации попытались разобраться эксперты информационно-аналитического журнала "Слово и Дело".По словам звездного косметолога Марият Мухиной, свет от экранов смартфонов действительно может быть вредным, но он воздействует в основном на сетчатку, а не на кожу лица. "Эта проблема является особенно актуальной для детей, которые страдают от сильной нагрузки на глаза, создаваемой смартфонами. Решением могут быть очки без диоптрий, защищающие глаза от вредного излучения", — отметила специалист.Еще одна проблема — это, как добавила Мухина, бактерии и грибы, которые могут накапливаться на экране и корпусе смартфона, а затем провоцировать те или иные кожные заболевания, а также опасные инфекции. Решение — регулярная антисептическая обработка гаджетов."В будущем в медицине появится целый раздел — смартфонные болезни. Это, например, проблемы с суставами, которые иногда фиксируются у зависимых от гаджетов людей. Напряжение в кисти может быть причиной воспаления лучевого нерва. А постоянный набор текста на экране может вызывать артрит отдельных пальцев", — добавила Мухина.