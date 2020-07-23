Предупреждение о выпадении волос: причиной могут быть определенные продукты

Явление выпадения волос может иметь различные причины, одной из них является привычный рацион: некоторые продукты способны ускорять процесс потери волос. Предупреждением об этом поделился специалист из Великобритании, дерматолог-консультант известного медучреждения London Bridge Hospital, доктор Шарон Вонг.Причиной выпадения волос могут быть определенные продукты, потребляемые ежедневно, заявил специалист. По его словам, проблему способны вызывать богатые источники быстрых углеводов, продукты глубокой переработки.«Когда ваше питание насыщено обработанной пищей и рафинированными углеводами с высоким содержанием простых сахаров, это стимулирует организм вырабатывать больше мужских гормонов андрогенов, запускающих процессы истончения и хрупкости волос», - предупреждает доктор Вонг.Он пояснил, что продукты из категории «рафинированные или простые углеводы» включают разнообразный сахар и рафинированные зерна, очищенные от отрубей и клетчатки. К ним относятся белый хлеб, тесто для пиццы, макаронные изделия, выпечка, белая мука, белый рис, сладкие десерты, многие сухие завтраки. Их постоянное присутствие в рационе может сделать шевелюру значительно более редкой, подчеркивает врач.Помимо того, состояние волос значительно портится, если питанию человека недостает сложных или медленных углеводов. Медик объясняет: для поддержания клеточного оборота волосяных фолликулов требуется очень большое количество энергии. Лучшим способом обеспечить ею организм является потребление продуктов, богатых клетчаткой – они долго перевариваются и оптимально поддерживают стабильный уровень энергии.«Безуглеводные диеты, которых часто придерживаются худеющие люди, лишают организм жизненно важных источников энергии и могут привести к увеличению выпадения волос», - предупреждение эксперта опубликовало издание Express Health.Также, говорит доктор Вонг, людям, заметившим усиленное выпадение волос, следует пересмотреть свой рацион на наличие белка.«Волокно волоса в основном состоит из белка, называемого кератином. Его строительными блоками являются аминокислоты, и их недостаток может способствовать общей ломкости волос, их выпадению», - предостерег медик.Врач констатирует, что незаменимые аминокислоты (гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин) могут быть получены только с питанием. Необходимо употреблять в пищу мясо, яйца, тофу, сою, гречку, лебеду (киноа), молочные продукты, это помогает поддерживать густоту и силу волос.