Терапевт рассказала, может ли коронавирус влиять на внешность

Недавно разлетелась новость о том, что переболевшие коронавирусом люди начинают стремительно лишаться волос на голове. Однако врач-терапевт Елена Карякина считает, что это не более чем домыслы. По её мнению, COVID-19 не может вызывать никаких внешних изменений.Карякина отметила, что изменение внешности из-за коронавируса могут происходить только у тех людей, которые ещё до заражения страдали от каких-либо хронических заболеваний, проявляющихся внешне."Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям", - добавила терапевт.На потерю волос жаловались жители Великобритании, которые начали создавать в социальных сетях группы переболевших коронавирусом. Они обсуждают различные осложнения после выздоровления от недуга.