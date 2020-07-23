Терапевт рассказала, может ли коронавирус влиять на внешность
Карякина отметила, что изменение внешности из-за коронавируса могут происходить только у тех людей, которые ещё до заражения страдали от каких-либо хронических заболеваний, проявляющихся внешне.
"Хронические заболевания на фоне коронавируса могут обостриться и привести в какой-то степени к ухудшению состояния здоровья пациента, в том числе к каким-то внешним изменениям", - добавила терапевт.
На потерю волос жаловались жители Великобритании, которые начали создавать в социальных сетях группы переболевших коронавирусом. Они обсуждают различные осложнения после выздоровления от недуга.
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