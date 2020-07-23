Имеют ли смысл физические упражнения при загрязненном воздухе?

Ученые проанализировали данные о физактивности жителей Тайваня в контексте риска гипертонии.Около 91% населения планеты проживает в районах с воздухом, чистота которого не соответствует стандартам ВОЗ. Загрязнение воздуха связано с развитием многих болезней.Люди, проживающие в районах с грязным воздухом, сталкиваются со своеобразной дилеммой. С одной стороны, известно, что физическая активность в таких условиях приводит к вдыханию большего количества вредных веществ. Потенциально это может увеличить риски для здоровья. С другой стороны, физическая активность помогает в профилактике и лечении многих болезней. Поднимается вопрос, есть ли смысл у физических упражнений в таких условиях, перевешивает ли риск пользу?В новом исследовании, которое опубликовано в Circulation, ученые дают частичный ответ на этот вопрос. У людей, которые делают упражнения в условиях загрязненного воздуха, снижается риск гипертонии (повышения артериального давления).Авторы исследования проанализировали данные о более чем 140 тысячах человек, живущих на Тайване. В среднем за участниками наблюдали около 5 лет, в начале исследования никто из них не страдал гипертонией.Ученые учли уровень загрязнения мелкими частицами (PM2,5), которые обычно образуются при сгорании топлива, в районе проживания каждого участника. Они учли физическую активность и артериальное давление участников. Высоким артериальное давление ученые считали, начиная с 130/90 миллиметров ртутного столба, согласно американским рекомендациям.Оказалось, что при загрязнении воздуха физическая активность полностью оправдана. Исследование показало, что каждая последующая степень загрязненности (от легкой к тяжелой) связана с увеличением риска гипертонии на 38%. Каждый шаг в увеличении физической активности (от легкой до интенсивной) снижал риск гипертонии на 6%.Физическая активность была полезной при любой степени загрязнения воздуха. Ученые напоминают, что упражнения – универсальный, безопасный и эффективный метод профилактики гипертонии.