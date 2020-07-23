Чем полезна растяжка: 5 уникальных свойств
Устранение боли в пояснице
Широчайшая мышцы спины скажет вам спасибо, если вы будете делать растяжку. Дело в том, что боли в посянице и других частых спины часто возникают из-за отсутствия физической нагрузки и растяжки. В мышце может возникать скованность, поэтому важно растягивать её. Особенно это касается офисных работников и тех, кто сидит на протяжении нескольких часов. Для растяжения нужно сесть на пол, расставить ноги и поочерёдно к каждой из них наклоняться туловищем.
Укрепление бёдер и колен
Благодаря определённым упражнения из растяжки можно укрепить мышцы бёдер, коленей. Наклонитесь вперёд, стоя на полу, и обхват те колени. Это позволит растянуть бедра, подколенные сухожилия, икры, укрепить и поддержать спину. Немаловажно и полезно упражнение тем, что избавляет от стресса, депрессии, усталости, снимает напряжение в шее, спине.
Снижение напряжения в ягодицах
Улучшить работу седалищного нерва позволит следующее упражнение. Лягте на спину, согните ноги в коленях, одну из них примите к груди и закиньте на колено, а руками обхватите заднюю поверхность Бедра другой ноги. Растягивая грушевидную мышцу, вы снизите боли в пояснично-крестцовом отделе, пояснице. Также уйдёт напряжение в мышцах задней поверхности бёдер, ягодицах, икрах.
Избавление от стресса
Сядьте на корточки и упритесь локтями в колени. Стопы должны полностью стоять на полу, а спина прямой. Подобное упражнение избавляет от стресса. Вдобавок укрепляются ноги, брюшная полость.
Укрепление мышц живота
Лягьте на спину, обхватите ноги руками и примите к груди. Эту позу называют позой освобождения ветра. Благодаря ей происходит укрепление мышц нижней части живота, спины и таза. А также способствует выделения газов за счёт стимуляции органов брюшной полости.
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