Страшно, но очень важно: как подготовиться к приему химиотерапевта

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Врач-онколог, химиотерапевт Московской городской онкологической больницы №2 Анастасия Данилова составила подробную памятку для пациентов, которые готовятся к лечению.Онкологический диагноз - это огромный стресс для каждого, кто столкнулся с ним. Но в этот момент как никогда важно быть собранным и внимательным, чтобы вместе с доктором составить план лечения и пройти его. Эти несложные, но очень важные рекомендации практикующего врача помогут вам подготовиться к приему химиотерапевта, от которого во многом зависит, насколько эффективной будет терапия.1. Пациент должен лично обсуждать свой план лечения с онкологом, иначе консультация не будет полноценной и специалисту будет сложно выработать адекватный план действий. Возьмите с собой близкого человека, если вам сложно приехать самостоятельно.2. Возьмите на прием все документы, которые касаются вашего здоровья, даже если они были сделаны давно — выписки, результаты анализов и обследований, морфологические заключения. Желательно разложить их в папке с отдельными файлами в хронологическом порядке, чтобы врач мог больше уделить времени вам, а не разбору документов. Отдельно выпишите названия лекарств, которые вы принимаете.3. Если вас обследовали с помощью МРТ или КТ, обязательно возьмите с собой диск или запишите изображения на USB-носитель, это очень важно. Врачу важно посмотреть не только заключение, но и самому посмотреть изображения исследований для того, чтобы правильно оценить ситуацию и составить план лечения.4. У вас сохранились «блоки» и «стекла» после биопсии или гистологии? Отлично, возьмите их с собой тоже. Не исключено, что понадобится провести дополнительные анализы на этом материале.5. Если у вас уже есть готовые вопросы к врачу, запишите их заранее. Это поможет вам не забыть во время приема спросить о том, что для вас важно.6. Наберитесь терпения. Прием врача может задержаться по разным причинам. Если вы записаны, доктор обязательно вас примет и сделает все возможное чтобы вам помочь.