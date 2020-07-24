Употребление слабоалкогольных напитков с кукурузным сиропом может приводить к алкоголизму

Систематическое употребление слабоалкогольных напитков на основе кукурузного сиропа может быть одним из факторов развития алкоголизма. К такому выводу, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", пришли канадские исследователи, представляющие Гуэлфский университет.Ученые сфокусировались на проверке разных аспектов развития алкогольной зависимости, и, в частности, обратили внимание на слабоалкогольные напитки с кукурузным сиропом, популярные среди североамериканской молодежи. Их употребление, как показали эксперименты на лабораторных грызунах, может провоцировать развитие алкоголизма."Обычно крысы отказываются принимать спиртное, но если пойти на хитрость и смешать этиловый спирт со сладким кукурузным сиропом, то грызуны, как правило, легко приобретают зависимость от таких напитков. Мы подтвердили это по итогам целой серии опытов с лабораторными грызунами", — рассказывают ученые из Гуэлфского университета.Профессор Франческо Лири, который стал ведущим автором нового исследования, уверен, что власти должны ограничить продажу слабоалкогольных сладких напитков молодым людям. Слабоалкоголка на основе кукурузного сиропа, которая позиционируется производителями как модный атрибут современного подростка, может представлять серьезную опасность, если рассматривать такие напитки в контексте их способности провоцировать алкогольную зависимость.