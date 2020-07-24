Замедлить развитие глаукомы может особая диета
Был высчитан относительный риск развития открытоугольной глаукомы в зависимости от типа диеты и других факторов, включая возраст, Индекс массы тела, этническую принадлежность. Выяснилось: у людей с низким уровнем потребления углеводов и высокими показателями потребления овощей, богатых растительными жирами и белками, риск развития открытоугольной глаукомы на 20% был ниже, чем у тех, кто потреблял много чистых углеводов.
Однако связь между глаукомой и низкоуглеводной диетой, при которой люди в основном потребляли животные белки и жиры, специалисты не установили. По словам ученых, следует заменять углеводы растительными источниками белков и жиров. Кстати, пользу такого рациона показали эксперименты с эпилептиками, лицами с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий