Замедлить развитие глаукомы может особая диета

Гарвардская медицинская школа и Университет Кэйо, передает "Новости Mail.RU", показали, как низкоуглеводная диета влияет на зрительный нерв при открытоугольной глаукоме. Анализу подверглись данные 185000 человек 40-75 лет. Ученых интересовало потребление углеводов, а именно, три типа низкоуглеводной диеты: замена углеводов животными жирами и белками, замена углеводов растительными жирами и белками и замена углеводов жирами и белками вне зависимости от их источника.Был высчитан относительный риск развития открытоугольной глаукомы в зависимости от типа диеты и других факторов, включая возраст, Индекс массы тела, этническую принадлежность. Выяснилось: у людей с низким уровнем потребления углеводов и высокими показателями потребления овощей, богатых растительными жирами и белками, риск развития открытоугольной глаукомы на 20% был ниже, чем у тех, кто потреблял много чистых углеводов.Однако связь между глаукомой и низкоуглеводной диетой, при которой люди в основном потребляли животные белки и жиры, специалисты не установили. По словам ученых, следует заменять углеводы растительными источниками белков и жиров. Кстати, пользу такого рациона показали эксперименты с эпилептиками, лицами с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.