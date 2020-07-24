Чем полезны абрикосы: удивительные преимущества для здоровья

Упакованные внушительным списком минералов и витаминов, абрикосы имеют много удивительных преимуществ для здоровья, от помощи пищеварению и снижения уровня холестерина до содействия снижению веса и лечения респираторных заболеваний.Абрикосы являются одним из самых универсальных фруктов, они подходят питанию людей разных возрастов и веса. Низкокалорийные: 100 граммов этих фруктов содержат 48 килокалорий. Также в их состав входят железо, вода, клетчатка, белок, кальций, магний, фосфор, калий, витамины А, С, К, Е, фосфор.Индийские специалисты рассказали на портале Bold Sky, чем именно полезны абрикосы, назвав их удивительные преимущества для здоровья.Снимают запор. Богатые клетчаткой фрукты содействуют плавному опорожнению кишечника. Людям, склонным к запорам, следует употреблять абрикосы из-за их слабительных свойств.Улучшают функционирование сердца. Клетчатка абрикосов способствует снижению «плохого» ЛПНП-холестерина и повышению «хорошего» ЛПВП-холестерина, что делает сердце здоровым. Кроме того, их калий уравновешивает уровень электролитов.Полезны для костей. Значительные количества кальция, железа, меди, марганца, фосфора в их плодах предотвращают негативные возрастные изменения в состоянии костей, остеопороз.Активизируют обмен веществ. Дуэт калия и натрия в абрикосах эффективно поддерживают баланс жидкости в организме и распределение энергии между органами и мышцами, что благоприятно сказывается на обменных процессах.Предотвращают рак. Фрукты содержат каротиноиды и другие антиоксидантные соединения, обеспечивающие удивительно мощную профилактику рака. Они препятствуют проникновению свободных радикалов в организм, могут разрушать опухолевые клетки.Способствуют похудению. За счет клетчатки они дают эффект наполнения желудка на протяжении длительного времени. Это помогает меньше есть.Помогают при лихорадке. Питье абрикосового сока улучшает состояние людей, страдающих лихорадкой. Специалисты видят в этом влияние его минералов и витаминов, содействующие детоксикации организма.Борются с анемией. Об этом удивительном преимуществе абрикосов мало кто знает. Между тем, их потребление увеличивает количество эритроцитов. Абрикосы богаты железом, которое участвует в выработке красных кровяных клеток.Улучшают зрение. Регулярное употребление абрикосов может повысить качество зрения, предотвратить его возрастную потерю благодаря присутствию витамина А.