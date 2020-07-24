Шоколад: часть здорового питания или калорийная бомба с жирами и сахаром?

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Исследования часто преподносят шоколад как средство профилактики болезней сердца. Но у специалистов по питанию остается к нему много вопросов.Польза и вред шоколада – тема, которая часто поднимается в СМИ. Исследования, касающиеся этого вопроса, действительно часто появляются и широко освещаются. В последние годы появился образ черного шоколада как безусловно полезного продукта. Вспомним, как могут действовать на здоровье разные виды шоколада.Основные действующие вещества шоколада – флавоноиды и другие сильные антиоксиданты какао. Значимое количество какао (от 60%) содержится только в черном шоколаде, поэтому именно он многими считается полезным.Чаще всего мы слышим о полезном действии черного шоколада на сердце и сосуды. Новейший анализ исследований, проведенных за последние 50 лет, опубликованный в European Journal of Preventive Cardiology, показал, что употребление шоколада хотя бы раз в неделю связано со снижением риска развития болезней сердца. В среднем, употребление этого продукта один раз в неделю и чаще связано с уменьшением этого риска на 8%.Обычно исследования воздействия шоколада на здоровье людей – наблюдательные. Это значит, что они не могут доказать, что именно употребление шоколада стало причиной наблюдаемых эффектов. Такие научные работы лишь указывают на связь (корреляцию) между шоколадом и здоровье сердца.В 2017 году обзор показал, что польза черного шоколада для сердца и сосудов более выразительна для пожилых и людей с высоким сердечно-сосудистым риском. Молодые и здоровые практически не получали пользы.Ученые связывают пользу шоколада для сосудов с тем, что антиоксиданты нормализуют функцию внутренней оболочки сосудов (эндотелия), снижают артериальное давление, влияют на уровень холестерина в крови.В 2015 году небольшое исследование, в котором участвовали 60 пациентов с сахарным диабетом второго типа, показало потенциал черного шоколада в борьбе с гипертонией. Снижение артериального давления было обнаружено у участников при употреблении 25 грамм шоколада в течение 8 недель. В этом же исследовании белый шоколад не продемонстрировал полезных свойств. В 2017 году исследование позволило связать употребление шоколада с увеличением концентрации «хорошего холестерина», что потенциально может способствовать профилактике атеросклероза. Правда, снижения уровня «плохого холестерина» в исследовании не зафиксировали.Исследования также связывают черный шоколад с улучшением когнитивных функций, облегчением воспаления, улучшением чувствительности тканей к инсулину. О полезных свойствах молочного или белого шоколада ученые пишут крайне редко. Это не удивительно, учитывая большую калорийность этих продуктов и огромное содержание сахара и жиров в них. Впрочем, бывают исключения. Например, в 2017 году исследование, опубликованное в журнале Heart, утверждало, что и молочный шоколад связан со снижением риска сердечно-сосудистых болезней. Ученые предположили, что полезное действие могли оказать молочные компоненты продукта.Следует отдельно упомянуть о питательной ценности черного шоколада. Помимо антиоксидантов он содержит большое количество важных минералов (железа, магния, марганца, меди и других). Но он остается калорийным продуктом с существенным содержанием сахара и насыщенных жиров. Чтобы получить 67% от дневной дозы железа и 98% дозы марганца, придется употребить 100 граммов шоколада с содержанием какао 70-85%, что соответствует 600 килокалориям.Далеко не все эксперты согласны с тем, что черный шоколад – здоровая пища. В 2019 году Элис Лихтенштейн (Alice Lichtenstein), профессор Университета Тафтса (Tufts University) утверждала:«Данные не поддерживают идею, что шоколад – здоровая пища. Почему многие так считают? Это отлично звучит, поэтому я думаю, люди любят это повторять».В попытках разобраться в том, какую пользу дает шоколад, нужно помнить, что многие исследования спонсируются шоколадной индустрией. Разбор, опубликованный Vox, именно с такими ангажированными исследованиями связывает то, что черный шоколад стали называть частью здорового питания.Известный диетолог Марион Нестле (Marion Nestle) из Нью-Йоркского университета говорила, что она любит черный шоколад с орехами, но понимает, что он опасен. По ее мнению, при употреблении любого шоколада нужно помнить об умеренности.