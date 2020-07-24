Назван идеальный овощ для защиты от смертельных нарушений сердца

Улучшить защиту от развития смертельных нарушений сердца, включая инфаркт миокарда, можно, если регулярно есть спаржу, – об этом сообщает медицинский сайт Medical News Today.Одним из самых опасных нарушений сердца, повышающих риск смертельного исхода, являются сердечные приступы. Развитие этих патологий провоцируется сбоями нормального кровотока, идущего к миокарду: недостаток крови, испытываемый сердцем, может вызывать серьезные повреждения, нередко смертельные для человека. Их возникновению способствует ишемическая болезнь, характеризуемая накоплением жировых отложений в артериях: именно они ограничивают количество крови, которая должна достигать сердца.Специалистами был назван идеальный овощ для защиты от подобных нарушений.«Регулярное употребление спаржи может стать ключом к защите от смертельного состояния», - цитирует их Medical News Today.Пользу овоща ученые объясняют его насыщенностью фолиевой кислотой (спаржа опережает все остальные овощи по ее содержанию). Данное соединение предотвращает накопление в организме аминокислоты, известной как гомоцистеин. Было установлено, что люди с высоким уровнем гомоцистеина подвергаются более высокому риску развития некоторых смертельных состояний, в том числе сердечных приступов и инсультов.Еще одно достоинство спаржи – ее насыщенность клетчаткой, эффективно борющейся с холестериновыми отложениями в сосудах и тем самым снижающей риски высокого кровяного давления, ишемии.«Спаржа содержит много полезных веществ. Помимо фолиевой кислоты и клетчатки она упакована витаминами A, B, C, T, K, медью, марганцем, магнием, каротином, тиамином. Благодаря такому составу овощ регулирует свертываемость крови, предотвращает образование тромбов. Также в спарже имеется аспарагин – это вещество снижает артериальное давление и укрепляет сердце», - рассказали медики.