Диетолог Антонина Стародубова рассказала о пользе жевательной резинки для похудения

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Жвачка заставляет человека работать жевательными мышцами, за счет чего сокращается частота перекусов и повышается контроль аппетита. Такое заявление в беседе с Агентством городских новостей "Москва" сделала Антонина Стародубова, главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы.Еще один полезный эффект жевательной резинки — ритмичные движения челюстей при жевании помогают стабилизировать эмоциональный фон и улучшить контроль стресса. Последний, по словам диетолога, может более чем негативно отражаться на массе тела."Существуют исследования, доказывающие положительный эффект от жвачки для фигуры. Жвачка действительно помогает снизить аппетит, сократить количество перекусов, а также начать более эффективно сдерживать тягу к еде. Но, конечно, не стоит думать, что жевание жевательной резинки позволит вам сбросить лишний вес без каких-либо серьезных усилий", — сказала Стародубова.Диетолог добавила, что для похудения особенно полезна жевательная резинка с мятным вкусом, которая оказывает выраженное воздействие на вкусовые рецепторы. После мятной жвачки, как уточнила диетолог, многие продукты теряют приятный вкус, поэтому человек получает дополнительные преимущества в борьбе с навязчивым желанием что-нибудь съесть. "Немаловажный фактор — это работа жевательных мышц. Напрягая эти мышцы, вы не только сжигаете калории, но и стабилизируете свой эмоциональный фон, то есть, лучше справляетесь со стрессом", — отметила специалист.