Тренер дала советы, помогающие быстро сжигать жир

Тем, кто стремится избавиться от жировых излишков, необходимо скорректировать рацион и грамотно употреблять белок. Советы, помогающие быстро обрести более стройные очертания фигуры, дала чемпионка Москвы и России 2015 года в категории фитнес-бикини, блогер и тренер Алена Доманская.По словам тренера, питание является ключевым фактором в деле жиросжигания: от него процесс похудения зависит на 80 процентов. Однако спортсменка предупреждает: не нужно вводить в свой образ жизни резкие ограничения, к своей цели нужно двигаться постепенно.«Ешьте пять-шесть раз в день с интервалом в два-два с половиной часа: должно быть три основных приема пищи, два-три перекуса», - дала совет тренер.Доманская сообщила: быстро сжигать жир помогает правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Идеальной считается следующая пропорция: 40 – 30 – 30.Количество белка в рационе – один из главных аспектов, поскольку является главным строительным материалом мышц. Чем более крепкой и развитой является мышечная масса, тем быстрее сжигается жир, который начинает расходоваться организмом даже в состоянии покоя.«Если вы хотите просто сжечь жир, не набирая массу, то чтобы определить индивидуальную суточную норму белка, умножьте 1-1,2 его грамма на один килограмм своего веса. Если нужно нарастить мышечную массу, то умножьте два грамма белка на один килограмм веса», - поделилась Доманская.Что касается углеводов, тренер рекомендует употреблять их в первой половине дня, до 14-15 часов. В дни тренировок их количество не должно превышать двух граммов на килограмм веса, в дни отдыха – полутора граммов.Еще один совет худеющим – отказаться от сладких напитков. Помимо того, нужно обязательно пить воду.«В момент ощущения голода выпеи?те стакан воды и подождите 15-20 минут: это помогает понять, действительно ли организм хочет есть», - пояснила спортсменка.