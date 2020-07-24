Названы целебные свойства ежевики

Запасаемся витаминами летом.Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам ежевика является подходящим продуктом для нормализации уровня холестерина, снижения риска инсультов и противодействия преждевременному старению.В ней содержатся антоцианы, растительные пигменты, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, улучшая ее работу и предотвращая заболевания. Также ежевика помогает регулировать уровень холестерина.Значительное количество железа, необходимого для производства гемоглобина в крови, способствует лучшему насыщению клеток организма кислородом. Кроме того, наличие магния, марганца и калия позволяет контролировать артериальное давление.Стимулирует пищеварениеИмея в своем составе такие питательные вещества, как витамин К, В6, ниацин и рибофлавин, ежевика помогает улучшить процессы пищеварения. Она способствует расщеплению трудноусвояемых продуктов. С другой стороны, в ней содержится значительное количество клетчатки, которая стимулирует очищение кишечника и толстой кишки, предотвращая запоры.Снижает риск возникновения инсультовЭто происходит благодаря наличию мощного антиоксиданта, известного как ресвератрол. Он является основным средством, которое предотвращает повреждение сосудов.Укрепляет иммунитетЕжевика содержит много витамина С и других антиоксидантов, которые укрепляют защитные силы организма. Ее потребление особенно рекомендуется, чтобы избежать респираторных заболеваний, таких как грипп, простуда или астма.Противодействует преждевременному старениюВитамин С и Е, а также антоцианы, которые в ней присутствуют, необходимы для остановки окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами. Другими словами, они противодействуют преждевременному старению.Помогает предотвратить ракПоскольку ежевика выделяется антиоксидантными свойствами, неудивительно, что она входит в широкий ассортимент продуктов с возможным противораковым эффектом. Антоцианы, ресвератрол, витамины А, С и Е оказывают положительный эффект в подавлении роста различных типов злокачественных клеток.Защищает зрениеХотя хорошее зрение зависит от многих факторов и привычек, регулярное употребление ежевики может защитить от болезней. Благодаря зеаксантину, мощному каротиноиду, она поддерживает здоровье сетчатки и предотвращает ее повреждение ультрафиолетовыми лучами солнца.Помогает регулировать рН кровиЕжевика способствует реминерализации организма, поскольку богата щелочными минералами, которые помогают регулировать рН крови.Борется с задержкой жидкостиБлагодаря противовоспалительным свойствам и наличию минеральных веществ, она также обладает мочегонным эффектом и борется с задержкой жидкости в организме.Рекомендуется для профилактики и лечения артритаУпотребление ежевики рекомендуется особенно тем, кто страдает от артрита, так как она помогает контролировать боль, остановить повреждение суставов и защитить от болезни.Лучше есть ее в сыром и свежем виде, хотя также можно добавлять в соки, смузи, салаты, джемы и кондитерские изделия.