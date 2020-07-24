«Отложенная беременность»: все что нужно знать о криоконсервации яйцеклеток

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Методика дает возможность женщине родить здорового ребенка в позднем репродуктивном возрасте и даже после наступления климакса, и при этом она достаточно безопасна. О том, кому показана криоконсервация яйцеклеток и как это происходит, рассказала акушер-гинеколог, к.м.н. Татьяна Румянцева.Возраст и фертильность — у кого какие шансы забеременеть самостоятельно?По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), если женщина не предохраняется в течение 12 месяцев регулярной половой жизни, вероятность наступления составляет:74% в возрасте до 31 года62% в 31-35лет54% в возрасте старше 35 летЕсли женщина пытается забеременеть с использованием технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), шансы таковы:41,5%, в возрасте до 35 лет32% в 35-37 лет22% в 38-40 лет12% в 41-42 года — 12%,5% в 43-44 года — 5%,1% в возрасте старше 44 летНо при использовании яйцеклеток молодой женщины, вероятность беременности составляет примерно 50% независимо от возраста реципиента. С помощью криоконсервации женщина может заморозить свои яйцеклетки на тот случай, если она по каким-то причинам не планирует беременность, но хочет стать матерью в будущем. Если женщина заморозила свои яйцеклетки в 30 лет и решает родить, например, в 40 лет, ее шансы на успешную беременность сильно повысятся, поскольку она использует биоматериал молодой женщины. А если замороженные яйцеклетки не понадобятся, их можно утилизировать или стать донором для других женщин.Как происходит криоконсервация ?Это достаточно простая медицинская манипуляция. Женщине стимулируют овуляцию теми же препаратами, что и в протоколе ЭКО, а затем под наркозом тонкой иглой забирают яйцеклетки из фолликулов. Как правило, здоровой молодой женщине требуется не более одного цикла стимуляции, чтобы получить достаточное количество яйцеклеток — 10-20. Надо понимать также, что одна яйцеклетка не равно один ребенок.Криоконсервация ооцитов возможна и в естественном цикле, то есть без стимуляции овуляции. В этом случае яйцеклетка будет забираться каждый месяц до тех пор, пока не будет получено адекватное количество биоматериала. Однако этот вариант потребует гораздо больше времени и затрат.После забора яйцеклеток эмбриологи замораживают их и отправляют в криохранилище, где они будут храниться столько, сколько вы пожелаете. Возможна также процедура заморозки эмбрионов, полученных после оплодотворения яйцеклетки спермой партнера. Этот вариант повышает шансы на успешную беременность, однако в этом случае невозможно поменять биологического отца ребенка.Воспользоваться своими яйцеклетками вы сможете в любой момент, как только будете к этому готовы. Например, вы захотели стать матерью и у вас не получилось забеременеть естественным путем. В этом случае их размораживают, оплодотворяют спермой партнера или донора, получают эмбрионы и переносят в полость матки. Как правило, в том цикле, где происходит перенос эмбриона, назначаются гормональные препараты.«Чем раньше вы решите заморозить свои клетки, тем лучше! Отлично, если у вас получится это сделать до 35 лет», - пишет Румянцева.В московских клиниках средняя стоимость всех манипуляций составляет около 150 тысяч рублей, хранение яйцеклеток обойдется в 1000 рублей в месяц.Насколько это безопасно?Татьяна Румянцева подчеркивает, что у каждой медицинской манипуляции есть свои риски. Нет никаких данных о том, что стимуляция овуляции вызывает рак или приближает климакс, но теоретически есть небольшой риск гиперстимуляции яичников, кровотечения или инфекционных осложнений после пункции.Доподлинно известно, что заморозка яйцеклеток не влияет на их качество и не сказывается на здоровье ребенка, поэтому врачи считают этот способ создания репродуктивной «подушки безопасности» весьма многообещающим.Кому необходима криоконсервация яйцеклеток?Эту манипуляцию может сделать любая женщина, которая хочет в перспективе стать матерью и таким образом повысить свои шансы на беременность. Но бывают ситуации, когда женщине необходимо это сделать — например, в случае обнаружения онкологического диагноза. Если у девушки или молодой женщины диагностируют рак, как правило, она думает не о рождении детей, а о спасении своей жизни. Но проблема в том, что после химио- или лучевой терапии чаще всего невозможно забеременеть. Поэтому если женщина очень хочет стать матерью в будущем, ей необходимо обратиться к репродуктологу до начала терапии.«Ну и напоследок: возможность криоконсервации ооцитов – это не повод откладывать планы на беременность на возраст 40+, потому что в этом возрасте возрастает риск потерь беременности и многих акушерских осложнений. Но это неплохая подстраховка на случай проблем, если сейчас вы здоровы и полны сил, но дети совсем не входят в ваши планы», - отмечает Татьяна Румянцева.