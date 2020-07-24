Названы ягоды и овощи, защищающие организм от рака

Некоторые ягоды и овощи защищают организм от онкологических заболеваний.Среди них томаты, свекла, редис и другие.Ученые неоднократно напоминали о пользе томатов в борьбе с раком. Такой эффект достигается за счет ликопина в их составе.В борьбе с онкологическими заболеваниями хорошо зарекомендовал себя и чеснок. Еще он очень полезен при болезни Альцгеймера и гипертонии.Свекла богата антиоксидантами. Именно поэтому ее сок часто употребляют люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Такой напиток способствует восстановлению баланса щелочи и кислот. Бороться с раком помогает и смородина.В составе этой ягоды можно найти редкую растительную жирную кислоту Омега-6. Редис также снижает риск развития онкологических заболеваний.