Названы ягоды и овощи, защищающие организм от рака
Среди них томаты, свекла, редис и другие.
Ученые неоднократно напоминали о пользе томатов в борьбе с раком. Такой эффект достигается за счет ликопина в их составе.
В борьбе с онкологическими заболеваниями хорошо зарекомендовал себя и чеснок. Еще он очень полезен при болезни Альцгеймера и гипертонии.
Свекла богата антиоксидантами. Именно поэтому ее сок часто употребляют люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Такой напиток способствует восстановлению баланса щелочи и кислот. Бороться с раком помогает и смородина.
В составе этой ягоды можно найти редкую растительную жирную кислоту Омега-6. Редис также снижает риск развития онкологических заболеваний.
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