Новая программа покажет, каков риск не пережить коронавирусную инфекцию
На основании данных 1590 пациентов из 575 медицинских центров исследователи разработали самообучающуюся модель выживания, которая способна предсказать риск развития критических состояний у пациентов с COVID-19 в течение 5, 10 и 30 дней на основании их клинических показателей при поступлении.
Исследователи провели скрининг 74 клинических показателей и определили 10 ключевых факторов риска, которые можно было бы объединить для прогнозирования развития критических состояний. Среди них аномалии в рентгеновских снимках, возраст, наличие одышки и ряда сопутствующих заболеваний.
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