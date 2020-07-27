Новая программа покажет, каков риск не пережить коронавирусную инфекцию

Китайские ученые используют искусственный интеллект, чтобы предсказать развитие критических состояний у пациентов с COVID-19, передает Xinhua. Метод оценки опробовали сотрудники Института здоровья органов дыхания Гуанчжоу и лаборатории Tencent AI.На основании данных 1590 пациентов из 575 медицинских центров исследователи разработали самообучающуюся модель выживания, которая способна предсказать риск развития критических состояний у пациентов с COVID-19 в течение 5, 10 и 30 дней на основании их клинических показателей при поступлении.Исследователи провели скрининг 74 клинических показателей и определили 10 ключевых факторов риска, которые можно было бы объединить для прогнозирования развития критических состояний. Среди них аномалии в рентгеновских снимках, возраст, наличие одышки и ряда сопутствующих заболеваний.