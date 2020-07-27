"Вершина айсберга". Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье

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Заболевания полости рта могут быть как причиной, так и следствием соматических патологий.Когда мы идем к стоматологу, мы ожидаем, что он приведет в порядок наши зубы. Мы редко думаем, что своевременное лечение зубов и десен поможет сохранить здоровье всего организма. Также мы не ожидаем, что узкий специалист, заглянув в рот пациенту, диагностирует у него соматическую болезнь.Многие изменения в полости рта можно назвать «вершиной айсберга», которая напрямую связана с общим состоянием здоровья. Болезни зубов и десен могут быть как причиной, так и следствием заболеваний других органов и систем.Проблемы со здоровьем, которые могут вызывать болезни зубов и десен:Эндокардит. Это инфекционное воспаление внутренней оболочки сердца. В первую очередь поражаются сердечные клапаны. Инфекция (обычно это стрептококки) попадает в кровь из гнойных очагов около зубов, и проникает в сердце.Сердечно-сосудистые болезни. Многие исследования показывают, что в определенных случаях образование тромбов в артериях связано с бактериями, которые находятся в зубном налете. Предполагается, что хорошая гигиена полости рта может снизить риск инсультов и инфарктов.Пневмонии. Считается, что определенные бактерии могут попадать из ротовой полости в легкие. Это может приводить к тяжелой пневмонии и даже острому респираторному дистресс-синдрому.Рак. В настоящее время не считается, что болезни десен – причина рака. Но ряд исследований связывал рак пищевода и желудка с гингивитом и пародонтитом. Предполагается, что она обусловлена бактериями.Еще большее количество болезней влияет на здоровье ротовой полости. Перечислим некоторые из них.Сахарный диабет снижает сопротивляемость организма инфекциям. Он часто сопровождается тяжелыми поражениями десен. Иногда именно стоматолог может предложить пациенту проверить уровень сахара в крови. У людей с воспалением десен он часто повышен.ВИЧ-инфекция. Для нее характерны болезненные поражения слизистой полости рта.Остеопороз может ослаблять костную ткань челюстей. Это приводит к потере тканей пародонта и потере зубов.Болезнь Альцгеймера. Одно из ее проявлений – потеря навыков личной гигиены. Страдает уход за полостью рта, увеличивается риск стоматологических патологий.Американская стоматологическая ассоциация рекомендует обращаться к стоматологу тем, кто испытывает хотя бы один из приведенных симптомов:Десны кровоточат во время чистки зубов и межзубных промежутков.Десны припухшие или болезненны.Десны отходят от зубов.Неприятный запах изо рта в течение длительного времени.Из промежутка между зубом и десной выделяется гной.Зубы подвижны или выпадают.Изменился характер смыкания зубов.Изменился характер прилегания съемных протезов.