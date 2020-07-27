5 лучших фастфудов, которые можно даже на ПП

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Правильное питание многими воспринимается ошибочно. Большинство полагают, что речь идёт о диете со строгими ограничениями. Однако правильное питание – это сбалансированность, когда в рационе присутствуют все необходимые человеку элементы и витамины. Не стоит игнорировать в таком случае и различные фастфуды. Какие именно можно даже на ПП, рассказал диетолог.ШаурмаВ шаурме немало полезных компонентов, хотя не избежать и вредных. Уличная продукция вряд ли порадует приверженцев ЗОЖ, так как обычно в ней кладут майонезы, кетчупы и другие не самые полезные ингредиенты. Однако наличие овощей, курицы или другого мяса порадуют. А сам лаваш ни в коем разе нельзя считать запретным продуктом. В любом случае вы всегда можете приготовить шаурму самостоятельно и положить только то, что вам хочется и в важных для вас пропорциях. Если лень готовить самому, найдите подходящую точку фастфуда, где вредные составляющие шаурмы заменяют полезными – йогуртом или сметаной, а также кладут побольше овощей.БургерРечь не о любом бургере из популярных ресторанов фастфуда, конечно. Важно обращать внимание на состав блюда, чтобы не навредить собственному здоровью. На ПП лучше выбирать бургеры с рыбой или курицей, уточнив, как именно готовится продукт – на гриле или в сковороде. В случае гриля никаких опасностей вас не поджидает. Но вот при жарке мяса на сковороде лучше отказаться от такого фастфуда. Вместо сыра или соуса желательно положить в порцию овощей.Вегетарианский бургер сам бог велел съесть. Вместо мясной котлеты туда кладут вариант из гороха или фасоли, дополняя фастфуд порциями огурцов, помидоров, зелени. Булочку готовят из цельнозерновой муки, что невероятно хорошо для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.СалатКомпоненты салата на ПП должны быть правильными: никакого майонеза, лучше заменить на лимонный сок, сметану или масло. Свежие овощи, бобовые, морепродукты, постное мясо – такой фастфуд точно не навредит. Овощной салат можно назвать самым полезным обедом в офисе и дома.СушиЯпонский вид фастфуда давно проник в русскую жизнь, заменив многим обеды и ужины. Люди любят перекусывать подобным блюдом и не зря. В традиционном варианте японской кухни суши являются чисто диетическим продуктом. На правильном питании можно и рис, и рыбу, и даже сыр. Но следите за объёмом съеденного, чтобы не навредить фигуре. Креветки, угорь, тунец, семга и другие виды морепродуктов позволят обеспечить организм важными компонентами, в том числе омега-3 жирными кислотами. Однако есть некоторые ограничения – темпура лучше не употреблять, потому что обжарка в кляре не добавит здоровья человеку.ПиццаОгромное количество вариантов пицц сводит с ума: с мясом, с рыбой, с курицей… Навредить фигуре практически невозможно при правильном подборе ингредиентов. Возьмите пиццу с курицей, грибами, свежими помидорами и огурцами. Но забудьте о беконе, свинине, плавленом сыре и других вредных ингредиентах. Тогда фастфуд вам не принесет вреда, хорошо насытит и сделает день намного ярче.