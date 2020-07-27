Удивительная польза для здоровья от употребления перезрелых бананов
Предотвращают повреждение клеток. Перезрелые бананы содержат достаточно антиоксидантов, чтобы замедлить повреждение клеток, вызванное внутренними нарушениями и свободными радикалами. Это помогает снизить риск разных заболеваний.
Понижают кровяное давление. Плоды в коричневых пятнах по-прежнему хранят много калия, и их регулярное потребление способствует лучшей регуляции кровотока, борется с закупоркой артерий.
Улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Их насыщенность калием и наличие клетчатки делает эти фрукты полезными для управления уровнем холестерина, а благодаря меди и железу они помогают улучшить уровень гемоглобина.
Снимают изжогу. Такие плоды действуют как антацид: они эффективно успокаивают возникшее в желудке раздражение.
Предотвращают анемию. Употребление в пищу переспевших бананов, богатых железом, может естественным образом повысить уровень крови. Это одно из лучших средств для лечения анемии.
Борются с опухолями. Одно из удивительных преимуществ таких бананов – их способность противостоять раку. Соединения, возникающие в темных пятнах, создают фактор некроза опухоли (TNF), вещество, которое может убивать раковые и аномальные клетки.
Помогают при язвах. Перезрелые бананы являются единственным фруктом, который может съесть человек с язвой, не беспокоясь о побочных эффектах. Их мягкая текстура покрывает слизистую оболочку желудка, не дает кислоте усиливать язву.
Снимают запор. Их употребление улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.
Полезны при ПМС. Уменьшению неприятных симптомов предменструального синдрома у женщин способствует витамин В6, входящий в их состав.
Лечат депрессию. Высокие дозы триптофана в перезрелых бананах преобразуются в серотонин, так называемый «гормон счастья», помогающий нам чувствовать себя хорошо психологически.
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