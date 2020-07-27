Удивительная польза для здоровья от употребления перезрелых бананов

Согласно данным Корнельского университетского колледжа экологии человека, хотя перезрелый банан не содержит столько же питательных веществ, сколько обычный, он все равно может быть удивительно полезным для здоровья. Употребление этого фрукта помогает предотвратить высокое кровяное давление, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с пищеварением.Предотвращают повреждение клеток. Перезрелые бананы содержат достаточно антиоксидантов, чтобы замедлить повреждение клеток, вызванное внутренними нарушениями и свободными радикалами. Это помогает снизить риск разных заболеваний.Понижают кровяное давление. Плоды в коричневых пятнах по-прежнему хранят много калия, и их регулярное потребление способствует лучшей регуляции кровотока, борется с закупоркой артерий.Улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Их насыщенность калием и наличие клетчатки делает эти фрукты полезными для управления уровнем холестерина, а благодаря меди и железу они помогают улучшить уровень гемоглобина.Снимают изжогу. Такие плоды действуют как антацид: они эффективно успокаивают возникшее в желудке раздражение.Предотвращают анемию. Употребление в пищу переспевших бананов, богатых железом, может естественным образом повысить уровень крови. Это одно из лучших средств для лечения анемии.Борются с опухолями. Одно из удивительных преимуществ таких бананов – их способность противостоять раку. Соединения, возникающие в темных пятнах, создают фактор некроза опухоли (TNF), вещество, которое может убивать раковые и аномальные клетки.Помогают при язвах. Перезрелые бананы являются единственным фруктом, который может съесть человек с язвой, не беспокоясь о побочных эффектах. Их мягкая текстура покрывает слизистую оболочку желудка, не дает кислоте усиливать язву.Снимают запор. Их употребление улучшает пищеварение и перистальтику кишечника.Полезны при ПМС. Уменьшению неприятных симптомов предменструального синдрома у женщин способствует витамин В6, входящий в их состав.Лечат депрессию. Высокие дозы триптофана в перезрелых бананах преобразуются в серотонин, так называемый «гормон счастья», помогающий нам чувствовать себя хорошо психологически.