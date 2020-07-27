Названа польза яблок для укрепления здоровья

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Ученые утверждают, что яблоки при их разумном употреблении могут помочь защититься от множества серьезных заболеваний, включая болезни сердца и рак. Исследования показали, что яблоки богаты незаменимыми питательными веществами, мощными растительными соединениями и миллионами полезных бактерий, поэтому неудивительно, что эти вездесущие фрукты приносят невероятную пользу для здоровья.Так, например, красные яблоки являются отличным источником растительного соединения под названием кверцетин. Помимо его роли в борьбе с воспалением и вредными свободными радикалами, исследования также обнаружили, что кверцетин обладает естественным антигистаминным действием.Также установлено, что высокое содержание клетчатки в яблоках помогает защитить артерии от накопления холестерина, которое может привести к нарушению кровообращения, что, в свою очередь, повышает риск сердечных заболеваний, инфаркта и инсульта.Исследования показали, что яблоки помогают бороться с раковыми клетками некоторых видов рака, включая рак кожи, молочных желез и толстой кишки. Регулярное употребление яблок также может снизить риск рака легких. Эксперты предполагают, что очевидные способности яблока бороться с раком могут быть связаны с наличием в кожуре сильнодействующих растительных химикатов.Фруктоза, содержащаяся в яблоках, помогает защититься от резких скачков уровня сахара в крови. Кроме того, употребление в пищу яблок способствует уменьшению зубного налета, а также стимулирует секрецию слюны, которая предотвращает размножение бактерий.Кроме того, яблоки полезны и для пищеварения, поддерживая оптимальное здоровье кишечника. Хорошее влияние они оказывают и на желчный пузырь, защищая его от образования камней. Наличие в яблоках пектина помогает поддерживать чувство сытости на длительное время, что не только препятствует перееданию, но и предотвращает чрезмерное отложение жиров.Богатое содержание антиоксидантов в фруктах также может быть полезным для людей с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и других дегенеративных неврологических расстройств. Также имеются данные, что содержащиеся в яблоках флавоноиды снижают риск катаракты и дегенерации желтого пятна, которые могут привести к потере зрения.