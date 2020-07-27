Красители и консерванты лекарств могут оказаться опасными для организма

Возможно, инертные вещества ответственны за некоторые побочные эффекты препаратов.В состав лекарственных препаратов, помимо действующих веществ, входят вспомогательные компоненты, например, консерванты и красители. Считается, что эти вещества инертны, то есть, не действуют на организм. Новое исследование, опубликованное в Science, показало, что их действие могло быть недооцененным.Безопасность многих дополнительных компонентов лекарств была определена в исследованиях на животных или просто вследствие исторического опыта. По всей видимости, все эти вещества действительно не могут вызывать у организма человека острых реакций. Но об их длительном воздействии на организм и долгосрочном взаимодействии с лекарствами практически нет информации.Чтобы заполнить этот пробел в данных, ученые проанализировали более 3 тысяч вспомогательных компонентов. Сначала они провели компьютерный анализ потенциальных взаимодействий этих веществ с белками человека. Это позволило сузить круг и отобрать 38 потенциально опасных веществ.Далее ученые посмотрели, как в лабораторных условиях отобранные вспомогательные компоненты взаимодействуют с 134 человеческими белками. Они сообщают, что сила эффекта некоторых веществ оказалась неожиданной. Эксперименты говорят о том, что некоторые компоненты могут, в теории, вызывать ощутимую физиологическую реакцию у людей. То есть, они могут отвечать за некоторые побочные действия лекарств.«Наше исследование должно было проверить и уточнить единичные сообщения о неожиданных физиологических реакциях на вспомогательные вещества определенных лекарств. Было не так неожиданно обнаружить новые свойства у недоисследованных веществ. Но было удивительно узнать, насколько мощным является действие некоторых молекул, особенно учитывая довольно высокие концентрации этих веществ в препаратах», - сказал Джошуа Поттел (Joshua Pottel) из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), ведущий автор исследования.Изучение вспомогательных компонентов лекарств находится на начальном этапе, поэтому нельзя делать точные заявления об их токсичности. На этот вопрос ответят будущие исследования.