Развенчаны популярные мифы о грудном вскармливании

Комаровский разрешил кормящим пить кофе.Кормящим мамам после родов не нужно садиться на диету. Они могут есть все то же, что кушали во время беременности. Но есть определенные правила. О них рассказал в своем Instagram доктор Евгений Комаровский.Популярное убеждение, что после родов сразу же нужно садиться на строгую диету, — всего лишь миф. Комаровский советует не изменять своим пищевым привычкам. Но подходить к ежедневному рациону все же необходимо более осознанно. Например, во время грудного вскармливания категорически запрещено экспериментировать с едой: кушать то, чего вы никогда не ели до этого.Под категорическим запретом во время кормления — алкоголь. Пить его нельзя даже в самых маленьких дозах, — предупреждает врач. А вот что касается кофе, то кормящим мамам необязательно отказывать себе в удовольствии выпить бодрящий напиток.«Женщинам на грудном вскармливании можно пить и чай и кофе. Медицинская наука считает, что мамы могут выпить в день до трех чашек кофе. Но следует помнить, что избыток кофеина может негативно повлиять на сон ребенка», — говорит Комаровский.Также врач посоветовал, какие продукты непременно должны быть в рационе кормящих мам. Это, например, морепродукты. Исключить из меню следует лишь тунец, макрель и акулу. В них может накапливаться ртуть.«Кормление грудью — это не причина голодать. Кормящая мама должна употреблять на 400-500 калорий больше, чем обычная женщина. Следует кушать молочные продукты, рыбу, мясо, овощи и фрукты», — подчеркнул врач.Если же мама заметила, что какой-то продукт влияет на состояние малыша, нарушает сон или провоцирует сыпь, его необязательно исключать из меню совсем, но потребление нужно свести к минимуму.Напоследок доктор Комаровский посоветовал мамам больше пить жидкости. Это может быть вода, компоты и натуральные соки.