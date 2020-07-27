Развенчаны популярные мифы о грудном вскармливании

Комаровский разрешил кормящим пить кофе.

Кормящим мамам после родов не нужно садиться на диету. Они могут есть все то же, что кушали во время беременности. Но есть определенные правила. О них рассказал в своем Instagram доктор Евгений Комаровский.

Популярное убеждение, что после родов сразу же нужно садиться на строгую диету, — всего лишь миф. Комаровский советует не изменять своим пищевым привычкам. Но подходить к ежедневному рациону все же необходимо более осознанно. Например, во время грудного вскармливания категорически запрещено экспериментировать с едой: кушать то, чего вы никогда не ели до этого.

Под категорическим запретом во время кормления — алкоголь. Пить его нельзя даже в самых маленьких дозах, — предупреждает врач. А вот что касается кофе, то кормящим мамам необязательно отказывать себе в удовольствии выпить бодрящий напиток.

«Женщинам на грудном вскармливании можно пить и чай и кофе. Медицинская наука считает, что мамы могут выпить в день до трех чашек кофе. Но следует помнить, что избыток кофеина может негативно повлиять на сон ребенка», — говорит Комаровский.

Также врач посоветовал, какие продукты непременно должны быть в рационе кормящих мам. Это, например, морепродукты. Исключить из меню следует лишь тунец, макрель и акулу. В них может накапливаться ртуть.

«Кормление грудью — это не причина голодать. Кормящая мама должна употреблять на 400-500 калорий больше, чем обычная женщина. Следует кушать молочные продукты, рыбу, мясо, овощи и фрукты», — подчеркнул врач.

Если же мама заметила, что какой-то продукт влияет на состояние малыша, нарушает сон или провоцирует сыпь, его необязательно исключать из меню совсем, но потребление нужно свести к минимуму.

Напоследок доктор Комаровский посоветовал мамам больше пить жидкости. Это может быть вода, компоты и натуральные соки.
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