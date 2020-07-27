"Доктор, я живой?" – ледяные руки и ноги даже летом

Если вы не альпинист, не полярник и не работаете на хладокомбинате, но ваши конечности все время холодные даже в жаркую погоду, это знак, что с вашим организмом что-то не так.Анемия (малокровие)Дефицит железа вызывает уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в крови. Это одно из самых распространенных заболеваний крови, которое, к счастью, достаточно легко лечится. Холодные конечности — это лишь один из симптомов анемии, также это состояние сопровождается бледностью, сухостью кожи, проблемам с волосами, слабостью и быстрой утомляемостью.Чтобы убедиться в том, что у вас анемия, необходимо сдать биохимический анализ крови, который покажет уровень железа в крови. Если он снижен, вам необходимо употреблять больше продуктов, богатых железом (яблоки, зелень) и принимать железосодержащие препараты.Сахарный диабетХолод в руках и ногах может указывать на плохое кровообращение, которое часто является симптомом диабета. Высокий уровень сахара в течение продолжительного времени нередко вызывает повреждение нерва (периферическую невропатию), и в таких случаях в замерзших конечностях возникает ощущение покалывания. Это один из первых симптомов диабета наряду с постоянной жаждой, частым мочеиспусканием, хронической усталостью.Если у вас есть признаки диабета, как можно скорее обратитесь к эндокринологу. Если же у вас подтвержденный диагноз, обязательно контролируйте уровень сахара в крови.ГипотиреозЭто дефицит гормонов щитовидной железы, который вызывает нарушения метаболических функций организма. Холодные конечности являются одним из симптомов этого заболевания вместе с болью в суставах, сухостью кожи и истончением волосы.Диагностировать гипотиреоз необходимо с помощью анализа крови, в качестве лечения назначаются синтетические гормоны для восполнения дефицита.Болезнь Рейно (синдром Рейно)Это спазм сосудов кистей, который происходит под воздействием холода или эмоционального напряжения и вызывает ощущение холода, изменение цвета кожа на одном или нескольких пальцах. Иногда страдают и другие дистальные органы — язык, нос. Точные причины, вызывающее это состояние, неясны, но к факторам риска относятся частое и длительное охлаждение конечностей, травмы пальцев, тяжелые стрессы, аутоиммунные заболевания.Синдром Рейно лечат препаратами для улучшения кровообращения и расширения сосудов, но у большинства пациентов это состояние проходит само безо всякого лечения.Дефицит витамина B-12Нехватка этого витамина, необходимого для поддержания гормональных и метаболических процессов в организме, может вызвать неврологические симптомы, в том числе постоянное чувство холода в руках и ногах, онемение и покалывание.Дефицит В-12 выявляется с помощью анализа крови. В таких случаях необходимо принимать специальные добавки и добавить в свой рацион больше мясных и молочных продуктов.КурениеКурение вызывает повреждение кровеносных сосудов, из-за чего нарушается кровообращение. Совет тут может быть только один — постарайтесь распрощаться с этой вредной привычкой как можно скорей. И тогда вместе с постоянным охлаждением конечностей уйдут и другие неприятные последствия курения.