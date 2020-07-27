Эксперты назвали самые вредные диеты: убивают здоровье

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Диетологи предупредили о самых опасных диетах, которых не стоит длительно придерживаться, если вы не хотите в погоне за стройной фигурой нанести здоровью непоправимый вред.Как сообщает "РБК Украина", врачи советуют избегать подобных видов диет, хотя они сейчас и считаются очень модными.КетодиетаТакая диета основана на преобладании продуктов с высоким содержанием жира и с минимумом углеводов. С научной точки зрения такая диета позволяет образовать в организме аналоги глюкозы - "кетоны". Роль главного "кормильца" вашего организма начинает выполнять резервный жир, который расщепляется, обогащая организм кетоновыми телами. Они, в свою очередь, используются в качестве энергетической подпитки.Диетологи говорят, что такая диета и правда позволяет сбросить вес, но ее, во-первых, сложно вынести психологически, а, во-вторых, у нее есть ряд побочных эффектов. Среди них - камни в почках, запоры, нарушение работы ЖКТ, атеросклероз.ПалеодиетаЭто довольно интересная диета - она базируется на том, что основу рациона составляют продукты, которыми якобы питался человек еще до развития сельского хозяйства. Такую диету называют еще "диетой пещерного человека".Можно употреблять овощи, рыбу, мясо, орехи, растительные масла и немного фруктов. А вот под запретом - молочные продукты, крупы, а также сахар.Но диетологи говорят, что такой рацион имеет мало общего с рационом древних людей. Дело в том, что пещерные люди, на самом деле ели мало мяса, а в основе их рациона были сложные углеводы, такие как злаки, овощи и бобовые.СыроедениеЭта система питания является самой "жесткой" ветвью вегетарианства. Но диетологи предостерегают, что сыроедение предполагает употребление огромного количества сырой растительной пищи, для которого наш организм просто не приспособлен."Сыроеду придется съесть 85 помидоров и 40 морковей, для того, чтобы набрать необходимое количество калорий - это абсолютно неприемлемо" - говорят специалисты.Если длительно соблюдать такую диету, у 30% женщин нарушается гормональный фон и прекращается менструация.