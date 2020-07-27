Современная бытовая химия становится все более опасной для здоровья

Бытовая химия, которой ежедневно пользуются миллиарды человек по всему миру, может содержать в своем составе откровенно ядовитые вещества, способные провоцировать самые разные проблемы со здоровьем. При этом, современная бытовая становится только более опасной — пишет сетевое издание "Актуальные новости", ссылающееся на исследование зарубежных ученых.В составе бытовой химии (а также в составе косметики) присутствуют химические вещества, которые специалисты называют "эндокринными разрушителями". Эти синтетические соединения так глубоко проникли в окружающую среду, что даже не обязательно иметь дело с чистящими средствами, чтобы подвергаться их воздействию — вы можете получать их с едой и водой.В 2015 году был опубликован доклад Эндокринного общества США, в котором присутствовало пятнадцать опасных веществ из бытовой химии, способных вызывать те или иные заболевания. В 2017 специалисты ООН называли уже сорок пять таких соединений. Согласно новым исследованиям, публикуемым в США, количество "эндокринных разрушителей" продолжает расти.Бесплодие, онкологические заболевания, эндометриоз, поликистоз яичников, сахарный диабет, ожирение, аномально низкая масса тела при рождении, и так далее — агрессивные вещества из бытовой химии могут провоцировать огромное количество проблем. И если человечество не возьмет эту сферу под жесткий контроль, то ситуация будет лишь ухудшаться.