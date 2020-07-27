Стало известно, почему аппендикс не бесполезный орган

Большинство людей знают, что аппендикс - это рудимент, однако далеко не все до конца понимают смысл этого слова.Речь идёт не о том, что орган полностью бесполезный, поскольку таких органов в человеческом организме не бывает. Имеется в виду, что с ходом эволюции аппендикс утратил свою основную функцию ведь раньше он принимал непосредственное участие в работе пищеварительной системы.Наличие аппендикса - это залог успешной работы кишечника, поскольку в червеобразом отростке скапливаются полезные бактерии. Более того, аппендикс является важнейшей частью иммунной системы, а также помогает в формировании лейкоцитов.Ученые давно установили, что у людей, которым удалили аппендикс, существенно повышается риск развития болезни Паркинсона.