Стало известно, почему аппендикс не бесполезный орган
Речь идёт не о том, что орган полностью бесполезный, поскольку таких органов в человеческом организме не бывает. Имеется в виду, что с ходом эволюции аппендикс утратил свою основную функцию ведь раньше он принимал непосредственное участие в работе пищеварительной системы.
Наличие аппендикса - это залог успешной работы кишечника, поскольку в червеобразом отростке скапливаются полезные бактерии. Более того, аппендикс является важнейшей частью иммунной системы, а также помогает в формировании лейкоцитов.
Ученые давно установили, что у людей, которым удалили аппендикс, существенно повышается риск развития болезни Паркинсона.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий