Эти растительные масла обладают целебными свойствами

Их стоит ввести в рацион.Растительные масла сочетают в себе идеальные жирные кислоты, витамины и фитохимикаты в различных вариациях. Большинство хороших масел можно использовать даже наружно. Некоторые из них при этом действуют на кожу не только косметически, но и помогают в лечении болезней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Масла делятся на три группы:Сушильное масло, такое как масло граната и примулы, более чем на 50% состоит из полиненасыщенных жирных кислот. Оно впитывается очень быстро, особенно хорошо подходит для сухой кожи.Полусухие масла, такие как конопляное масло, содержат до 50% полиненасыщенных жирных кислот и по своим свойствам находятся между двумя другими формами масла.Несохнущие масла, такие как масло аргана и зверобоя, обеспечивают менее 20% линолевой кислоты, держатся на коже долго и могут оставлять на ней легкую пленку.На некоторые растительные масла у людей может быть аллергия, поэтому перед применением нужно нанести одну или две капли на внутреннюю сторону предплечья и подождать не менее 24 часов. Если на месте нанесения не появится зуд или покраснение, то можно смело его использовать.Пять популярных растительных маселАргановое маслоАргановое масло поступает в основном из Марокко. Из плодов аргании добывается высококачественное масло, его производство — это очень сложный процесс. Поэтому цена продукта соответствующая.Желтое и коричневое масло, с одной стороны, ценится в изысканной кухне, но также используется в косметике и фитотерапии.Аргановое масло является значимым средством для лечения кожи, оно предназначено для защиты клеток, которые способствуют заживлению ран, уменьшают зуд. Кроме этого, оно применяется при акне, омолаживании, нейродермите, псориазе, для лечения рубцов, в том числе против растяжек.Гранатовое маслоЭто золотисто-желтое масло производится из семян плодов гранатового дерева, в основном в Азии и Средиземноморье.Оно ослабляет воспаление, успокаивает кожу. Кроме того, различные полифенолы и токоферолы обеспечивают антиоксидантное действие, укрепляют барьерную функцию кожи. Фитоэстрогены предназначены для стимуляции рецепторов эстрогена кожи. Дефицит эстрогена также проявляется на коже, способствует образованию морщин и сухости. Многие средства по уходу за кожей зрелой женщиной (после менопаузы) содержат гранатовое масло.Применяется гранатовое масло от морщин, оно поддерживает образования коллагена, а также используется в фитомедицине локально против болей в мышцах.Конопляное маслоМасло получают из семян конопли. Производство этого масла в медицинских целях было забыто, но теперь возвращается в качестве масла экстракта конопли из цветов и листьев.Применяют конопляное масло при увядании кожи и появлении морщин, при проблемах с жирной кожей, акне, склонности к псориазу или нейродермиту.Масло зверобоя или красное маслоВ основном из цветков, иногда бутонов и листьев настоящего зверобоя (Hypericum perforatum) производится перегонка масла водяным паром, то есть не прессование, как с другими маслами. Из-за его темно-красной окраски оно получило и другое название — красное масло. Растительное масло обладает многими положительными свойствами и поэтому уже давно используется в качестве фитотерапевтического средства, в том числе в области проблем с кожей. Однако, зверобой может оказывать фотосенсибилизирующее действие. Под воздействием солнечного света могут произойти изменения кожи. Поэтому обширные солнечные ванны после применения продуктов зверобоя (внутренних и наружных) менее целесообразны.Масло зверобоя применяется для ухода за рубцами, при воспалении кожи, например, небольших прыщах, для заживления ран.Масло примулыПримулы открывают свои цветы только вечером с наступлением сумерек, отсюда и их название. Масло примулы получают из семян этого растения (Oenothera biennis). В многочисленных исследованиях был доказан эффект масла против кожных заболеваний. Оно содержит высокий уровень различных линолевых кислот, в том числе гамма-линоленовой кислоты. Масло примулы смягчает типичные корки и зуд при нейродермите. Масло примулы применяется при сухой коже, нейродермите, зуде, псориазе и для омолаживания кожи.