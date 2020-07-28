Врачи рассказали о вреде бананов для желудка

Многие люди с большим удовольствием съедают утром перед едой банан, считая, что это полезно, сытно и вкусно. Однако ученые в результате исследований пришли к выводу, что употребление бананов на голодный желудок может нанести вред здоровью.Несмотря на полезные свойства этих плодов, они содержат большое количество сахара. Съеденный на голодный желудок банан может резко повысить уровень сахара в крови. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, есть этот фрукт натощак не рекомендуется.Банан дарит ложное чувство насыщения, поскольку сахар быстро перерабатывается. После съедения фрукта вы почувствуете прилив сил, однако такой эффект будет непродолжительным. Вы быстро проголодаетесь и снова будете искать какой-либо перекус.Как заявляют медики, организм способен усваивать все витамины и микроэлементы, которые находятся в бананах, лишь в сочетании с другой пищей. Поэтому советуют добавлять бананы в каши и сочетать с кисломолочными продуктами, орехами. Также рекомендуется термическая обработка бананов. После которой сахара в плодах становится намного меньше.