Врач-онколог рассказала о пользе и калорийности картофеля

Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова поделилась в Instagram мнением о пользе картофеля для здоровья. Специалист заявила, что его потребление улучшает работу пищеварения.«Меня часто спрашивают, можно ли есть картофель. Можно. Но, конечно, не пять раз в день, и не на ночь, так как он достаточно калориен. В остальном продукт полезен, так как в его кожуре много клетчатки, незаменимои? для пищеварения», - рассказала Смирнова.По словам медика, состав продукта отличается обилием витамина С и витаминов группы В, богатым набором минералов: картошка обеспечивает организм фосфором, магнием, кальциием, натриием, железом, цинком.«Также в картофеле содержится много нужного для хорошей работы сердца калия – больше, чем в грибах или бананах», - сообщила врач-онколог.Однако людям с сахарным диабетом употреблять его нужно очень аккуратно, подчеркнула Смирнова. Тем, что стремится похудеть и старается держать себя в форме, врач советует разбираться в калорийности картофеля, приготовленного разными способами.«Меньше всего калории? у картофеля, сваренного в мундире – 66 ккал на 100 граммов. Отварной без кожуры дает 75 ккал, запеченныи? в кожуре – 80 ккал, жареный – почти 200 ккал», - рассказала медик.