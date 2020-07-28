Названы серьезные последствия COVID-19 у диабетиков
Если верить статистическим данным, которые получили ученые за несколько месяцев протекания пандемии, диабет занимает второе место по осложняющим последствиям из-за коронавируса. Первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания.
Пациенты с положительным тестом на COVID-19, имеющие диабет, в шесть раз чаще нуждались в госпитализации и в 12 раз чаще погибали. Если у диабетика уровень глюкозы в норме, то они имеют меньший риск смертности от коронавируса, передает журнал MedicalXpress.
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