Ученые назвали растительные диеты, которые снижают давление и улучшают работу сердца

Растительные диеты могут снижать кровяное давление и оптимизировать работу сердца даже в тех случаях, когда человек продолжает употреблять мясо и молочные продукты в небольших объемах. К такому выводу, как сообщает портал Med-heal.ru, пришли ученые из Великобритании.Сотрудники Университета Уорика изучили эффективность основных распространенных растительных диет и опубликовали свои выводы на страницах издания Journal of Hypertension. Исследователи, в частности, провели мета-анализ существующих научных работ по теме."Мы изучили четыре десятка исследований, в которых суммарно поучаствовали восемь с лишним тысяч человек. Среди рассмотренных диет были такие популярные, как средиземноморская, DASH, веганская, вегетарианская и скандинавская. Речь идет о диетах с высоким уровнем клетчатки, а также высоким содержанием овощей и фруктов", — рассказывает Джошуа Гиббс, сотрудник Школы естественных наук Уорикского университета и ведущий автор работы.Самой результативной для снижения артериального давления оказалась диета DASH, но остальные растительные диеты не слишком уступают ей по эффективности. Исследователи отмечают, что переход на растительную диету для снижения давления и улучшения работы сердца может заметно сократить риски инсультов и инфарктов.