Названы самые полезные сахарозаменители

Вариантов может быть много.Сахар вреден не только для фигуры своей высокой калорийностью. Сахар вреден для нашего здоровья в общем. Его переизбыток несет за собой много плохого — вплоть до сахарного диабета и ожирения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Для тех, кто принял решение жить без сахара, но не может совсем отказаться от сладкого, нутрициолог Надежда Пахирко предложила заменить его на более безопасные сладкие продукты.Рейтинг сахарозаменителей от эксперта:ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСАЭто натуральные сахзамы, безопасные для здоровья. Имеют 0 калорий.Стевизиоид- экстракт листьев стевииЭритрит — сахароспирт из кукурузы или дыни.Сукралоза — искусственный сахзам, безопасен для человека.Всегда смотрите состав. Бывает написано «Стевия». А в составе куча всякой вредной химии и других опасных заменителей.Единственное правило приема таких заменителей: ВМЕСТЕ С УГЛЕВОДАМИ. Тогда вы не обманываете организм и инсулин который выбрасывается на сладкий вкус не будет вырабатываться вхолостую. Т.е. главное не есть его в чистом виде и не растворять в воде.