Хит-парад продуктов, богатых минералами

Минералы, как и витамины необходимы для поддержания здоровья организма и профилактики многих заболеваний. Совсем необязательно принимать различные добавки с минералами, чтобы избежать их дефицита, достаточно включить в рацион продукты, богатые полезными элементами.Минералы делятся на два типа: макроэлементы (основные минералы) и микроэлементы (незначительные минералы). Первые необходимы организму больше, чем вторые, к ним относятся кальций, калий, натрий, хлорид, фосфор и магний. И хотя микроэлементы менее важны, они также поддерживают многие функции организма. Это железо, медь, селен, цинк, йод, марганец и другие.Итак, ТОП-10 продуктов, обогащенных минералами:1. Орехи и семенаБогаты магнием, цинком, марганцем, медью, селеном и фосфором. Некоторые орехи и семена особенно выделяются минеральным содержанием: так, один бразильский орех (бертолетия) обеспечивает 174% ежедневной потребности в селене, а 28 граммов тыквенных семечек (1/4 чашки) — 40% потребности в магнии.2. МоллюскиКальмары, устрицы, мидии, осьминоги являются концентрированными источниками селена, меди, железа и цинка. Беременные и кормящие женщины, люди с заболеваниями ЖКТ, подростки и пожилые люди подвержены риску дефицита цинка, который необходим для поддержания иммунной системы и для производства белков и ДНК. Включение моллюсков в рацион помогает восполнить недостаток этого микроэлемента.3. Крестоцветные овощиБрокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кресс-салат особенно рекомендуются людям с хроническими заболевания, поскольку они овощи содержат высокую концентрацию минералов. Крестоцветные особенно богаты серой — минералом, необходимого для производства ДНК, детоксикации и синтеза антиоксиданта глутатиона, вырабатываемого организмом.4. Говяжья печеньТак, 85 граммов печени компенсируют ваши ежедневные потребности в меди, а также 55% - в селене, 41% - в цинке, 31% - железе и 33% - в фосфоре.5. ЯйцаЯйца называют натуральными мультивитаминами благодаря высокому содержанию питательных веществ. В них много железа, фосфора, цинка и селена, а также много витаминов, полезных жиров, антиоксидантов и белков. Хотя многие люди избегают употреблять яичный желток из-за высокого содержания холестерина, он содержит практически все витамины, минералы и другие полезные вещества.6. БобовыеФасоль, горох, чечевица, маш, нут и другие бобовые богаты не только клетчаткой и белком, но также кальцием, магнием, железом, фосфором, калием, медью и цинком. Желательно замачивать их перед приготовлением, чтобы увеличить доступность минералов для организма.7. КакаоДобавляя какао в смузи, посыпая им йогурт или просто каждый день съедая кусочек темного шоколада, вы поддержите свой организм большим количеством магния и меди. Магний необходим для энергии, регуляции артериального давления, нормализации сахара в крови и много другого. Медь участвует в углеводном обмене, способствует усвоению железа и образованию красных кровяных телец (эритроцитов).8. АвокадоАвокадо — фрукт бесценный. Он обладает не только полезными жирами, клетчаткой, магнием и марганцем, но и высоким содержанием калия. Этот макроэлемент необходим для регуляции кровяного давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.9. ЯгодыКлубника, черника, ежевика, малина являются источником витаминов и минералов, в том числе марганца, необходимого для метаболизма и нормальной работы иммунной и нервной системы. Марганец также необходим для здоровья костей и соединительных тканей и синтеза антиоксидантов.10. Листовая зеленьШпинат, пекинская капуста, свекла, зеленый салат относятся к числу самых здоровых и полезных продуктов. Они богаты магнием, калием, кальцием, железом, марганцем и медью, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Огромное преимущество листовой зелени в том, что существует масса способов ее приготовления и употребления.