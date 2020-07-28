Диетолог рассказала, сколько раз в месяц можно съесть гамбургер
По словам главного внештатного диетолога московского департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, здоровый человек может позволить себе съесть бургер не больше двух раз в месяц.
При этом совсем необязательно делать выбор в пользу котлеты на листьях – по калорийности такое блюдо практически не отличается от обычного.
«В последнее время мы стали все чаще встречать в меню ресторанов «гамбургер в листьях» и, наверное, многие посчитают, что это менее калорийный продукт, однако такой бургер как правило содержит около 20 г белков, 20 г жиров, 5-10 г углеводов (что понятно, так как в нем нет булочки) и тянет на 250-300 калорий, но, к сожалению, насыщенных жиров в нем так же много, как и в классическом», - сказала эксперт.
Она пояснила, что калорийность гамбургера зависит от размеров и конкретного состава, а не от типа.
Причем от картошки фри, соусов и сладких напитков лучше всего отказаться, если вы решили порадовать себя этим блюдом, подчеркнула Стародубова.
Самый безвредный тип гамбургера – этот тот, который вы сами приготовили дома. Лучше всего использовать цельнозерновую булочку или хлебцы, котлету из нежирного мяса или сои и побольше овощей. Жирный соус рекомендуется заменить лимонным соком или нежирным йогуртом, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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