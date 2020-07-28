Диетолог рассказала, сколько раз в месяц можно съесть гамбургер

27 июля во всем мире отмечается День гамбургера. Это блюдо пользуется особой популярностью не только в США, но и в других странах мира, в том числе в России. Даже если вы придерживаетесь диеты, то позволить себе это удовольствие можно, но нечасто.По словам главного внештатного диетолога московского департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, здоровый человек может позволить себе съесть бургер не больше двух раз в месяц.При этом совсем необязательно делать выбор в пользу котлеты на листьях – по калорийности такое блюдо практически не отличается от обычного.«В последнее время мы стали все чаще встречать в меню ресторанов «гамбургер в листьях» и, наверное, многие посчитают, что это менее калорийный продукт, однако такой бургер как правило содержит около 20 г белков, 20 г жиров, 5-10 г углеводов (что понятно, так как в нем нет булочки) и тянет на 250-300 калорий, но, к сожалению, насыщенных жиров в нем так же много, как и в классическом», - сказала эксперт.Она пояснила, что калорийность гамбургера зависит от размеров и конкретного состава, а не от типа.Причем от картошки фри, соусов и сладких напитков лучше всего отказаться, если вы решили порадовать себя этим блюдом, подчеркнула Стародубова.Самый безвредный тип гамбургера – этот тот, который вы сами приготовили дома. Лучше всего использовать цельнозерновую булочку или хлебцы, котлету из нежирного мяса или сои и побольше овощей. Жирный соус рекомендуется заменить лимонным соком или нежирным йогуртом, сообщает агентство городских новостей «Москва».