Пять основных причин повышенной утомляемости
Недосыпание
Для восстановления сил и энергии организму нужен качественный ночной отдых. Взрослому человеку в среднем желательно спать 7-8 часов. Но очень важно, чтобы сон был спокойным и непрерывным.
Сидячий образ жизни
Многие люди ведут сидячий образ жизни, поэтому у них низкий уровень силы и выносливости, ограничивающий их дееспособность. Однако, даже минимальные физические упражнения помогут исправить ситуацию. Постарайтесь больше двигаться и бывать на свежем воздухе.
Употребление большого количества рафинированных углеводов
Употребление сахара и обработанных углеводов вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Это дает сигнал поджелудочной железе для выработки большого количества инсулина, чтобы вывести сахар из крови и ввести в клетки. Такой всплеск уровня сахара и его последующее падение вызывают чувство истощенности.
Чувствительность к пищевым продуктам
Чувствительность к пищевым продуктам или их непереносимость, обычно вызывает такие симптомы как сыпь, проблемы с пищеварением, насморк, головные боли и утомляемость. Распространена непереносимость таких пищевых продуктов как глютен, молочные продукты, яйца, соя и кукуруза.
Недостаточное потребление калорий
Потребление слишком малого количества калорий может вызвать чувство крайней утомленности. Калории - это единицы энергии, содержащиеся в пище.
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