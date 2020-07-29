Эксперты объяснили, чем опасен холодный чай в жару

Эксперты Роскачества объяснили, почему следует отказаться от холодного чая и кофе в жару. По словам специалистов, эти напитки крайне калорийны.Нередко, чтобы скрыть горечь, в кофе добавляют сахар и сливки, но помимо этого в составе охлажденного напитка могут быть стабилизаторы и подсластители.В то же время в пол-литровой банке чая может содержаться до 50 граммов сахара, — максимальная рекомендованная врачами суточная норма. В Роскачестве посоветовали готовить чай самостоятельно, охлаждая напиток в холодильнике. В него можно добавить лимон и мяту.